Come scaricare la musica da Spotify: il trucco per avere i tuoi brani sempre con te

Esiste un modo per scaricare la musica che ami di più da Spotify e per portarla con te anche quando non hai il Wi-fi. Ecco come fare.

Ascoltare la musica in ogni momento della giornata rappresenta una piccola coccola che chiunque dovrebbe potersi concedere. Che si tratti del tragitto in metro o in autobus, della camminata per andare al lavoro, della pausa pranzo o del momento in cui ci si concede una piccola pausa, l’ascolto dei brani che più si amano è sempre in grado di migliorare una giornata e di far vivere le cose con il giusto mood.

A volte, però, capita che l’assenza di Wi-Fi impedisca di godere di questa coccola. Un problema che per fortuna è facile da risolvere specie se si usa Spotify. Iniziamo con il dire subito che la piattaforma non consente di scaricare singoli brani ma da l’accesso libero alle playlist. Se sai in anticipo di dover andare in una zona senza Wi-Fi puoi quindi evitare di rinunciare alla musica che ami di più portandola comunque con te.

Come scaricare le canzoni più amate da Spotify

Per farlo ti basterà individuare i brani con cerchietto verde che sono quelli scaricabili e ascoltabili anche quando sei offline. Fatto ciò ti basterà creare una playlist nella quale inserire quelli che ti piacciono di più e renderla disponibile scaricandola.

Ma andiamo più nello specifico e riassumiamo quelli che sono i passaggi per agire correttamente. Per prima cosa è necessario essere abbonati a Spotify. Detto ciò, una volta dentro, basta scegliere la canzone o l’album che si ama e scaricarlo. Quando il brano sarà acquisito, la freccia grigia diventerà verde, indicando che il brano o l’album sono ascoltabili anche in modalità off-line.

Se si opta per un singolo brano bisognerà scaricarlo e aggiungerlo alla playlist. Si potrà quindi continuare a riempirla con quelli che si amano di più e che in questo modo saranno ascoltabili anche quando non c’è il Wi-Fi. Per farlo basterà passare dalla libreria alla playlist creata e scaricarla.

In questo modo avrai tutta la musica che ami sempre a portata di mano e non dovrai più preoccuparti di essere o meno connessa al Wi-Fi. Ciò che conta è fare qualche prova prima in modo da scoprire eventuali errori e non rischiare di doverti muovere senza musica, che certe volte è un vero e proprio incubo.