Come scansionare un codice QR salvato sul telefono? In realtà è molto semplice e non servono due smartphone!

Nell’era digitale, i QR code sono diventati uno strumento indispensabile per accedere rapidamente a siti web, collegarsi a reti Wi-Fi, ottenere informazioni sui prodotti e molto altro ancora.

Ma cosa succede quando ci troviamo con un QR code salvato come immagine o screenshot sul nostro dispositivo e desideriamo scansionarlo? Fortunatamente, sia gli utenti Android che iPhone hanno a disposizione metodi semplici e veloci per farlo direttamente dalla galleria del proprio smartphone.

Per gli utenti Android, la buona notizia è che non è sempre necessario ricorrere ad applicazioni di terze parti per scansionare un QR code da una foto. Molti dispositivi Android sono infatti dotati di uno scanner QR integrato che può essere facilmente accessibile. Una modalità comune per attivarlo consiste nel fare swipe verso il basso dal bordo superiore dello schermo per aprire il pannello delle impostazioni rapide.

Scorrendo tra le varie icone disponibili, si dovrebbe trovare l’opzione dedicata alla scansione dei QR code. Toccando questa opzione, lo smartphone sarà pronto per scansionare un codice.

Scansione di un QR Code tramite Galleria

Una volta attivata la funzionalità di scansione dal pannello delle impostazioni rapide o dall’applicazione predefinita dello scanner QR, potrebbe sorgere la domanda su come procedere con la scansione di un codice salvato come immagine o screenshot. La procedura è sorprendentemente semplice: nella maggior parte dei casi, nell’interfaccia dello scanner apparirà un’icona che permette l’accesso diretto alla galleria fotografica del dispositivo. Cliccando su questa icona si aprirà la galleria da cui sarà possibile selezionare l’immagine contenente il QR code desiderato.

Dopo aver selezionato l’immagine con il codice da scansionare, in alcuni casi potrebbe essere necessario posizionarlo correttamente all’interno di una cornice virtuale mostrata sullo schermo o addirittura ritagliarlo affinché lo scanner possa leggerlo correttamente. Una volta fatto ciò e confermata la selezione premendo “Fatto” o simili comandi a seconda dell’applicazione utilizzata, lo scanner procederà alla lettura del codice.

Opzioni alternative: Applicazioni di terze parti

Se il dispositivo in uso non dispone di uno scanner integrato oppure se si preferisce utilizzare soluzioni alternative, esiste una vasta gamma di applicazioni dedicate disponibili sia su Google Play Store che sull’App Store Apple . Digitando semplicemente “QR code scanner” nella barra di ricerca dell’app store desiderato si avrà accesso a numerose app gratuite che offrono questa funzionalità. È importante scegliere applicazioni affidabili e possibilmente verificare le recensioni degli altri utenti prima del download.

La capacità degli smartphone moderni sia Android che iPhone scansionare i direttamente dalle immagini salvate sulla galleria dimostra quanto sia avanzata e versatile questa tecnologia. Che si tratti della connessione a una rete Wi-Fi tramite il codice specifico oppure dell’accesso rapido a siti web e informazioni online attraverso questi piccoli quadrati pieni d’inchiostro digitale , i metodi sopra descritti rendono tutto questo estremamente accessibile senza bisogno stamparli fisicamente avere sotto mano documento/cartello originale .