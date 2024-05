Come sarebbe il leggendario Nokia 3210 se uscisse oggi? Proprio così: le foto incredibili

Ti chiedi come sarebbe il Nokia 3210 se uscisse oggi? Avrebbe questa forma molto probabilmente: ecco quale.

Il mondo della tecnologia si è evoluto per quanto riguarda i cellulari. Ne sono usciti sempre di più con il passare del tempo. E molto difficilmente hanno deluso, dato che le case produttrici si sono occupate di migliorarli costantemente. Ogni tipo di dispositivo ha ricevuto un cambiamento di tutto rispetto. Fra i telefoni più iconici che si possano ricordare non dobbiamo dimenticare il mitico Nokia 3210: ci ha accompagnati una vita intera.

Infatti sono passati ben 25 anni da quando è stato lanciato sul mercato. Al tempo era considerato un dispositivo di primo ordine ovviamente. La tecnologia non aveva fatto i passi da gigante come adesso. Con il tempo, purtroppo, è passato in secondo piano. L’avvento degli smartphone lo ha fatto allontanare parecchio da noi. Ma qualcuno si è chiesto come sarebbe il Nokia 3210 se uscisse nel 2024. E la risposta non tarda ad arrivare: esiste eccome.

Nokia 3210 nel 2024, che cosa ha di diverso rispetto a prima? La rivisitazione ufficiale

Ad occuparsi della sua progettazione è stata HMD. Parliamo della stessa casa produttrice dei cellulari Nokia. Di recente ha appena rivelato l’esistenza della versione 2024 del Nokia 3210. Questo dispositivo è una rivisitazione del modello originale, a cui sono state apportate delle modifiche importanti. Potrebbe diventare un grande device anche nell’epoca in cui viviamo adesso. Cerchiamo di capire che cosa abbia di diverso da prima.

Sappiamo che il cellulare ha tre grandi tasti di controllo, mentre i tastierini numerici sono molto piccoli. Questo significa che è stato pensato per i più giovani. Porta un display LCD TFT da 2,4 pollici con risoluzione QVGA, ed è alimentato da un processore Unisoc T170. Può offrire ben 64 MB di RAM e 128 MB di memoria interna. Viene espansa fino a 32 GB tramite slot per schede microSD.

Un altro punto importante di questo feature phone è la fotocamera principale: si tratta di 2 MP. Infine possiamo trovare anche radio FM, jack audio da 3,5 mm e una batteria rimovibile da 1.450 mAh. Il prezzo di questo dispositivo è molto basso dato che è solo una rivisitazione. Può essere acquistato sul sito ufficiale di HMD a 90 euro. Inoltre le colorazioni disponibili sono il Nero Grunge, l’oro Y2K e il blu Subba. Comprarlo potrebbe essere una buona idea dato che è un prodotto che ha fatto la storia della telefonia.