Come saranno i prossimi Apple Glasses? Sincronizzazione e IA o funzioni limitate?

L’innovazione tecnologica non si ferma mai, e nel campo degli accessori indossabili, Apple sembra essere pronta a fare un ulteriore passo avanti.

Dopo il lancio del Vision Pro, l’attenzione si sposta ora verso un altro progetto intrigante dell’azienda di Cupertino: gli Apple Glasses. Questo nuovo dispositivo promette di portare la realtà aumentata (AR) a un livello completamente nuovo, ma quali caratteristiche e miglioramenti possiamo aspettarci rispetto al già impressionante Vision Pro? Scopriamolo insieme.

Gli Apple Glasses rappresentano una delle due direzioni che Apple potrebbe prendere nel campo della realtà aumentata e virtuale. La prima ipotesi suggerisce che questi occhiali potrebbero essere visti come un’evoluzione del Vision Pro, offrendo un’esperienza simile ma in forma di occhiali AR leggeri e più pratici da indossare. Altri produttori hanno già esplorato questa strada, come Xreal con i suoi modelli Air, Pro e Ultra che richiedono però l’utilizzo di dispositivi esterni per funzionare.

La differenza sostanziale con gli attuali sistemi potrebbe risiedere nella connettività: secondo alcune indiscrezioni, gli Apple Glasses potrebbero collegarsi direttamente a iPhone, iPad o Mac senza necessitare di una unità computazionale integrata. Questo approccio permetterebbe di mantenere il dispositivo leggero ed ergonomico senza sacrificare le capacità immersive grazie all’utilizzo del software Vision OS per una realtà mista avanzata.

Un approccio alternativo: informazioni al volo

Tuttavia, esiste un’altra possibilità ancora più affascinante riguardante la direzione che Apple potrebbe prendere con i suoi occhiali intelligenti. Piuttosto che concentrarsi su un’esperienza immersiva completa come quella offerta dal Vision Pro o dal concetto di “Vision Air”, gli Apple Glasses potrebbero trasformarsi in uno strumento quotidiano più accessibile ed economicamente vantaggioso.

Immaginatevi occhiali capaci di connettersi ai vostri dispositivi per fornire assistenza intelligente in tempo reale grazie alla tecnologia “Apple Intelligence“. Potreste ricevere informazioni su orari dei treni semplicemente guardando una tabella degli arrivi o navigare turn-by-turn mentre pedalate in città senza distogliere lo sguardo dalla strada. Questa versione degli occhiali punterebbe meno sull’immersività totale e più su funzionalità pratiche integrate in uno schermo heads-up discreto ma efficace.

Il costo degli Apple Glasses sarà naturalmente influenzato dalla direzione tecnologica scelta da Apple. Se l’azienda optasse per una versione evoluta del Vision Pro integrata negli occhiali, il prezzo potrebbe superare facilmente i mille dollari data la complessità dell’apparato hardware necessario. D’altra parte, se la scelta ricadesse su una soluzione più orientata all’intelligenza contestuale con funzionalità heads-up pratiche per l’utilizzo quotidiano – simile agli attuali Ray-Ban smart o agli occhiali Amazon – il prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 500-600 dollari rendendoli molto più accessibili al grande pubblico.

Quando verranno lanciati?

Per quanto riguarda la data di uscita degli innovativi Apple Glasses, le previsioni puntano verso il 2026 o addirittura il 2027. Considerando l’avanzamento delle tecnologie indossabili attuali e le ambizioni di integrazione tra dispositivi mobili e realtà aumentata da parte di Apple, queste tempistiche non sembrano affatto irrealistiche.

In attesa delle conferme ufficiali da parte dell’azienda californiana sullo sviluppo effettivo e sulle specifiche tecniche dei futuri occhiali intelligenti firmati dalla mela morsicata è chiaro che l’interesse intorno a questo dispositivo continua a crescere giorno dopo giorno tra appassionati della tecnologia AR/VR ed estimatori dei prodotti innovativi proposti da Cupertino.