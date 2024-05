Come ritrovare l’auto parcheggiata: la funzione che ti aiuta è già sul tuo smartphone ma in pochi la conoscono

Volete ritrovare la vostra auto parcheggiata? Ecco la funzione che vi aiuta e che è già disponibile solo vostro smartphone.

A chi non è mai successo almeno una volta nella vita di lasciare la propria auto, andare a svolgere le proprie commissioni e di non ricordarsi più dove avevamo parcheggiato? Si tratta di un problema piuttosto comune, che si presenta soprattutto quando si decide di mettere l’auto in quegli enormi parcheggi molto spaziosi, magari a livelli, dove è complicato ricordarsi tutto. Anche perché non ci sono particolari punti di riferimento.

In questi casi, fortunatamente, c’è la tecnologia che può venirvi in aiuto. Esiste infatti una funzionalità nascosta ma che è già disponibile all’interno del vostro smartphone. E che potete sfruttare subito per far sì che la posizione della vostra automobile sia sotto i vostri occhi. Così che vi basterà seguire le indicazioni che vi verranno fornite e in qualche minuto sarete esattamente nella posizione in cui avevate parcheggiato la vostra macchina.

Ritrovare l’auto parcheggiata: la funzionalità per smartphone

Si tratta di una funzionalità tanto semplice da applicare quanto efficace che vi darà modo di ritrovare in men che non si dica la vostra auto parcheggiata. Così facendo, sarete certi di non dover passare un’eternità alla ricerca del veicolo perduto. Ma sarà il telefono a fornirvi tutte le indicazioni del caso in maniera facile e veloce. Ci metterete qualche istante e non dovrete più arrabbiarvi o lamentarvi di nulla. È più semplice del previsto, seguite questa veloce guida e il gioco è fatto.

Partiamo dal presupposto che questo trucchetto è disponibile solo su iPhone. Se ne avete uno, sarà l’assistente vocale Siri a darvi una grossa mano. Una volta aver lasciato la macchina, pronunciate la frase “Ehi Siri, ho parcheggiato qui” per far sì che il tutto possa tenere memorizzata la location esatta e possa ridarvi le indicazioni quando iv servirà.

Ora andate dove volete, fate tuto quello che avevate pensato e state lontani dalla auto anche per diverse ore o giorni senza alcun tipo di problema. Quando arriverà il momento di ritrovare la macchina, pronunciate la frase “Ehi Siri, portami alla mia macchina” e come per magia, si aprirà l’app Mappe di Apple con un segno nella zona in cui si trova la macchina parcheggiata.

Potrete attivare le indicazioni a piedi o coi mezzi di trasporto per poter raggiungere il tutto in qualche istante. Nulla di più semplice, sfruttando Siri avrete modo di ottenere tutte le indicazioni del caso per tornare proprio dove volevate.