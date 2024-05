Come risolvere l’errore avvio di Windows: non serve il tecnico, la soluzione è sotto i tuoi occhi

Non sapete come risolvere l’errore avvio di Windows? Ecco la soluzione, è sotto i vostri occhi e non vi servirà chiamare il tecnico.

Il sistema operativo per PC più amato ed utilizzato al mondo è senza dubbio Windows. Microsoft ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, andando ad integrare sempre più funzionalità e strumenti utili volti a rendere l’esperienza utente per i consumatori sempre più completa ed accattivante. E non è finita qui, perché pare che già nelle prossime settimane ci saranno novità enormi in questo senso.

Anche per il top di gamma però, non possono mancare bug e le controversie. Vi potrebbe esser capitato al momento dell’accensione del vostro PC di ritrovarvi davanti ad una pagina di errore. Che vi obbliga a riavviare il computer.

Non sapete come fare e notate che il problema persiste? Non vi preoccupate, c’è una soluzione a portata di mano da provare subito. In questo modo, non dovrete chiamare un tecnico e potrete risparmiare un sacco di soldi in tempo zero. Ecco tutto quello che c’è da sapere e i passaggi da seguire.

PC Windows e problemi al riavvio: ecco come risolvere subito

In caos di problemi di riavvio col vostro PC Windows, non c’è più nulla da temere. Oggi vi parliamo infatti della soluzione più efficace in assoluto che vi darà modo di poter godere di un sistema operativo sempre funzionale e pronto all’uso. dite addio al tecnico che vi chiede centinaia di euro anche per la risoluzione del problema minore, con questa guida potrete fare tutto in casa vostra e gratuitamente.

Per prima cosa, quando vi spunta la schermata blu ad inizio accensione, dovete fare clic su Visualizza opzioni di ripristino e non subito Riavvia. A questo punto, andate su Risoluzione dei problemi e dovrebbero venirvi fuori altre possibili opzioni utili. Quella che serve a voi è Opzioni avanzate, una pagina da cui poi potrete accedere a Impostazioni di avvio.

In questo modo, Windows si occuperà di risolvere in autonomia tutti i problemi riscontrati che hanno portato alla comparsa della pagina nel momento in cui avevate appena acceso il vostro PC. Concludete l’operazione con Riavvia e il gioco è fatto. In qualche istante, il sistema operativo di Microsoft si riavvierà da solo e sarete pronti per utilizzare il computer senza problemi e con tutti i vostri dati personali ancora salvati.