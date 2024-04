Come rendere più facile e veloce la scrittura su Word: il trucco che svolterà ogni cosa

Con questo trucco scrivere su Word diventerà decisamente più semplice e veloce. In pochi lo conoscono: ecco come funziona.

Chi usa il pc per lavorare o studiare ha bisogno soprattutto di strumenti capaci di supportare lo studio o lo svolgimento delle proprie mansioni. Da questo punto di vista il pacchetto Office rappresenta una garanzia. In tanti si affidano a questo prodotto ormai collaudatissimo di Microsoft, diventato praticamente un’istituzione.

Tra i tanti strumenti disponibili in Office, il più famoso è indubbiamente Word, il celebre programma di videoscrittura usato per la creazione e la modifica di testi scritti. Uno dei punti di forza di questo programma di scrittura consiste nel fatto che il software è in grado di offrire ai propri utenti una serie di utili funzionalità che permettono di gestire una formattazione complessa e elaborata.

Le tante funzioni messe a disposizione da Word e la facilità di utilizzo spiegano il grande successo di questo iconico programma. Oggi vogliamo parlarvi però di un trucco che renderà più rapida e facile la scrittura su Word. Ecco di cosa si tratta.

Word, il trucco che renderà più facile e veloce scrivere

Come sappiamo il software di scrittura di Windows permette, tra le altre cose, di inserire il grassetto o il corsivo, di sottolineare e ingrandire le dimensioni del carattere e tanto altro ancora. Nella sua prima versione, Word risale al 1963. Il primo lancio per Windows invece tardò qualche tempo: Word fu lanciato nel 1989.

Insomma, ormai sono tanti anni che gli utenti utilizzano questo programma, che non ha mai cessato di aggiornarsi. Malgrado sia passato del tempo, alcuni dettagli di Word rimangono ancora sconosciuti ai più. Non tutti infatti sono al corrente del fatto che Word ha diverse funzioni extra che possono tornare molto utili all’occorrenza andando a semplificare e a velocizzare la nostra esperienza di scrittura e di elaborazione del testo.

C’è un trucco ad esempio che ci permetterà di migliorare uno dei passaggi fondamentali durante la produzione di un testo: la modifica di una parola errata o inadeguata al resto della frase. Capita spesso, no? Quando scriviamo è facile accorgersi che quella parola lì proprio non ci va. Oppure vediamo che è proprio sbagliata. In questi casi andiamo alla ricerca di un sinonimo.

Pochi sanno che esiste una combinazione veloce di tasti su Word che ci permetterà di trovare un sinonimo. Ci basterà selezionare la parola in questione. Dovremo poi tenere premuto il tasto del maiuscolo e poi pigiare su F7. A questo punto sulla destra ci apparirà il menù dove ci verranno visualizzati i possibili sinonimi.