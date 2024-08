Come recuperare l’account Instagram senza email e password: il trucco furbo

Se non riesci più ad accedere al tuo account Instagram puoi recuperare la password con un trucco furbo, senza email.

Instagram, una piattaforma essenziale nel mondo dei social network, a volte può rappresentare una sfida, soprattutto quando l’accesso a un account è compromesso. In questo articolo esploreremo metodi affidabili per sbloccare un account Instagram senza ricorrere alla password.

Sbloccare un account senza password è di particolare importanza in varie situazioni. Se hai dimenticato la password o se il tuo account è stato violato, questi metodi ti aiuteranno. Scopri consigli pratici per riottenere l’accesso al tuo conto in tutta sicurezza.

Un account Instagram che è stato disattivato o eliminato manualmente non viene perso in modo permanente. Per recuperarlo non dovrai fare altro che accedere nuovamente all’account con le tue credenziali. Verrà così riattivato da Instagram e ritroverai tutte le tue vecchie attività (commenti, mi piace, foto, follower, ecc.).

Come recuperare l’account Instagram: il trucco semplice

Un’altra opzione è aprire un nuovo account Instagram con il nome utente dell’account eliminato. Recupererai solo il vecchio nome utente, ma senza i dati legati all’account disattivato. Può succedere che il tuo account venga bloccato momentaneamente da Instagram per errore o per un motivo a te sconosciuto.

In questo caso puoi provare a riattivarlo compilando il modulo di reclamo accessibile nella sezione “Aiuto” di Instagram (connessione da browser web). Dovrai indicare il tuo nome, indirizzo email, numero di telefono, nome utente Instagram e il motivo del tuo reclamo. Instagram ti contatterà dopo un periodo di revisione per informarti della decisione finale.

La procedura richiede generalmente diversi giorni. Se l’account è stato cancellato da Instagram per una comprovata violazione dei termini di utilizzo del social network, la riattivazione potrebbe non essere possibile. Tali norme riguardano, tra le altre cose, il rispetto degli altri utenti, lo spam, il diritto d’autore e i contenuti che incitano alla violenza.

Un modo rapido per riottenere l’accesso al tuo account è utilizzare il tuo numero di telefono o la tua email. Generalmente, quando crei un account Instagram per la prima volta, questi dati vengono registrati. Apri l’applicazione e inserisci l’opzione “Password dimenticata?” nella schermata di accesso. Successivamente, scegli l’opzione di recupero tramite numero di telefono.

Dopo aver seguito questi passaggi, riceverai un codice di verifica tramite SMS. Inserisci questo codice nell’App per continuare il processo. A questo punto il sistema ti chiederà di impostare una nuova password. Assicurati di scegliere una password che soddisfi gli standard di sicurezza e sia facile da ricordare.