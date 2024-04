Come pulire internamente la PS5 senza errori: questo è l’unico modo

Pulire la tua PS5 non deve essere una preoccupazione: se fatto correttamente, assicura anni di divertimento nel mondo dei videogiochi.

Possedere una PlayStation 5 è un sogno per molti gamer: la potenza e le prestazioni elevate di questa console hanno aperto le porte a un’esperienza di gioco mai così immersiva e di qualità. Mantenere questo dispositivo in perfette condizioni richiede però più di una semplice manutenzione superficiale.

La polvere e lo sporco possono accumularsi negli interni della console, influenzando negativamente le sue prestazioni e potenzialmente riducendone la longevità. Una pulizia regolare è fondamentale per assicurarsi che la tua PS5 funzioni al meglio delle sue capacità.

Nonostante la necessità di mantenere pulita la console, molti possessori di PS5 esitano a eseguire una pulizia interna per paura di danneggiare il dispositivo. È comunque un timore fondato: procedere senza le giuste conoscenze o attenzioni può portare a gravi danni, compromettendo la funzionalità e anche la sicurezza della console.

Il metodo migliore per pulire la PS5: massima cura e giusti strumenti

Il primo passo per una pulizia interna efficace della tua PS5 è rimuovere con cautela le piastre protettive. La PS5 è progettata con un guscio esterno che può essere tolto più facilmente rispetto ai modelli precedenti. Prima di procedere, è bene assicurarsi che la console sia spenta e tutti i cavi siano stati rimossi.

È importante anche posizionare la console su una superficie piana e morbida per evitare graffi o danni. Inizia rimuovendo la copertura superiore, quella con il logo PS, poi afferra l’angolo in basso a sinistra e sollevalo verso destra delicatamente, facendo scorrere la piastra.

Successivamente, bisognerà capovolgere la console con cautela e ripetere il processo per la copertura inferiore. Questa volta, prendi l’angolo superiore sinistro e sollevalo verso destra. Se eseguito correttamente, entrambe le piastre dovrebbero scivolare via senza resistenza.

Una volta esposti gli interni della PS5, il passo successivo è la pulizia vera e propria. Inizia pulendo le uscite delle ventole, situate su entrambi i lati della console, dove la polvere tende ad accumularsi maggiormente. Utilizza un panno in microfibra per rimuovere delicatamente la polvere. Questo tipo di panno è infatti molto efficace nel catturare particelle di polvere senza rischiare di graffiare o danneggiare le componenti interne.

Non trascurare le altre superfici lisce all’interno della console. Anche qui, si può passare il panno in microfibra con cura e assicurarsi che non rimanga polvere o sporco quando si riattaccheranno le piastre. È essenziale dedicare tempo anche alla pulizia delle griglie di ventilazione, che si trovano lungo il retro e il fronte della console. Questa parte della pulizia può essere la più laboriosa, ma è vitale per mantenere un flusso d’aria ottimale e prevenire surriscaldamenti.

Una volta completata la pulizia, è il momento di rimontare le piastre. Inizia dalla copertura superiore, posizionandola nella stessa maniera in cui è stata rimossa. Assicurati che scivoli da destra a sinistra fino a sentire un clic, segno che è stata fissata correttamente. Ripeti il procedimento per la copertura inferiore.