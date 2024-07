Come personalizzare tasti navigazione e gesture su smartphone Android

Gli smartphone Android offrono un’ampia gamma di personalizzazioni, tra cui la possibilità di personalizzare i tasti di navigazione e i gesti.

Questi elementi possono essere configurati per migliorare la tua esperienza di utilizzo del telefono, rendendola più fluida e intuitiva.

https://www.computer-idea.it/wp-content/uploads/2024/07/android-navigazione-08072024-computer-idea.jpg

https://www.computer-idea.it/wp-content/uploads/2024/07/android-navigazione-08072024-computer-idea.jpg

I tasti di navigazione

Puoi scegliere tra due layout:

Tasti di navigazione tradizionali: questo layout include tre pulsanti: “indietro”, “home” e “app recenti”.

questo layout include tre pulsanti: “indietro”, “home” e “app recenti”. Tasti di navigazione a schermo intero: questo layout utilizza un unico pulsante che combina le funzionalità dei tre pulsanti tradizionali. Per tornare indietro, scorri il dito dal lato sinistro del display verso il centro; per tornare alla schermata principale, tocca il centro del pulsante; per accedere alle app recenti, scorri il dito dal lato destro del display verso il centro.

Per cambiare il layout dei tasti di navigazione, segui questi passaggi:

Apri le “Impostazioni” del tuo telefono. Seleziona “Sistema”. Tocca “Gestione gestuale”. Seleziona “Barra di navigazione”. Scegli il layout che preferisci tra “Tasti di navigazione” e “Tasti di navigazione a schermo intero”.

Gesti

Android supporta una varietà di gesti, tra cui:

Scorrere il dito verso l’alto dalla parte inferiore dello schermo: ti porta alla schermata principale.

ti porta alla schermata principale. Scorrere il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo: apri la barra di notifica.

apri la barra di notifica. Scorrere il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo e fermarti a metà: apri il pannello di notifiche rapide.

apri il pannello di notifiche rapide. Scorrere il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo e tenere premuto il dito: apre la ricerca di Google.

Puoi anche personalizzare i gesti per attivare funzioni aggiuntive, come aprire l’app della fotocamera o attivare la modalità “non disturbare”. Per personalizzare i gesti, segui questi passaggi: