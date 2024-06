Come nascondere le foto nel tuo smartphone: solo tu potrai vederle e utilizzarle

Avete delle foto top secret sul vostro smartphone che volete nascondere? Fate così, solo voi potete vederle ed utilizzarle.

Se siete amanti del mondo della fotografia, sicuramente la galleria del vostro smartphone sarà un tesoro tutto da scoprire. Soprattutto grazie agli ultimi sviluppi del mondo della tecnologia, che danno modo con un semplice smartphone – non per forza top di gamma – di poter ottenere degli scatti che rasentano la perfezione e nulla hanno da invidiare alle macchine fotografiche professionali.

Al tempo stesso però, sempre all’interno della vostra Galleria potreste conservare anche delle foto top secret e che non volete finiscano nelle mani di altre persone. Come fare in questi casi? È necessario cancellare tutto o archiviarlo in qualche altro programma nascosto? Ovviamente no. Esistei infatti un trucco di cui vi parleremo che vi permetterà di nascondere le foto e di renderle visibili ed utilizzabili solo a voi. Ecco che cosa dovete fare.

Foto dello smartphone: come fare per nasconderle, la guida

Se siete stanchi di dover sempre stare attenti quando un’altra persona prende il vostro smartphone e sbircia nella galleria delle foto, allora questa guida vi tornerà utilissima. Seguendo questi veloci passaggi, infatti, avrete la possibilità di nascondere tutti quegli elementi top secret che volete rimangano personali. Di modo che sarete gli unici a poterli aprire e utilizzare se ne avete bisogno.

Dovete per prima cosa aprire l’app Foto dove si trovano tutte le immagini e i video che avete registrato, scattato o salvato nel corso del tempo. A questo punto, aprite l’elemento multimediale che vi interessa e poi fate tap sui tre puntini in alto a destra. Scegliete quindi la voce Nascondi e così facendo, verrà creata una nuova cartella Nascosti nella medesima app.

Che potete trovare tornando nella schermata principale e scorrendo fino in fondo, proprio di sopra ad Eliminati di recente. Facendo in questo modo però, per ogni altra persona basterà andare in fondo all’app per vedere questa cartella. Potete risolvere tornando nella home dell’iPhone, aprendo le Impostazioni e scorrendo fino a Foto.

Qui troverete la funzione ideale, ossia Mostra l’album Nascosti. Disattivatela e il gioco è fatto, quelle foto saranno sparite per sempre. O per lo meno, fino a quando non deciderete di tornare nelle Impostazioni, riattivare il tutto e avere così la cartella Nascosti a vostra disposizione.