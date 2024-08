Come nascondere le foto di una persona specifica sul tuo smartphone: la nuova funzione utilissima

Se vuoi evitare di vedere le immagini di qualcuno nel tuo telefono, nascondi così le foto sullo smartphone.

Oggi fotografiamo qualunque cosa e il nostro cellulare è custode di qualsiasi segreto. Dunque non dobbiamo sentirci in difetto se abbiamo voglia di occultare alcune delle immagini catturate dalla fotocamera del telefono. Per farlo esiste un metodo infallibile, e nessuno lo potrà scoprire a parte il proprietario del device. Scopriamo di che cosa si tratta.

Chi vuole proteggere la riservatezza delle foto sullo smartphone, o semplicemente non vuole vedere apparire alcune delle immagini nelle galleria, può decidere se mostrarle oppure no e la bella notizia è che si tratta di uno strumento semplicissimo. Non occorre essere esperti telefonia e nemmeno di tecnologia per rendere inaccessibili alcuni dei contenuti alle persone a cui preferiamo oscurarli.

Foto sullo smartphone, come fare a tenerle nascoste

Di certo ti sarà successo di scattare delle foto che vorresti restassero per te, oppure solo per le persone a cui hai intenzione di mostrarle. Purtroppo però se qualcuno prende il tuo cellulare inavvertitamente o se scorri la galleria del tuo telefono guardando il display in compagnia di qualcun altro, chiaramente anche le foto che volevi restassero private potrebbero essere viste.

Può anche capitare che sia tu a non voler vedere determinate immagini sullo smartphone. Per fortuna c’è un trucco che ti aiuta a tenere i tuoi scatti lontano da occhi indiscreti e anche lontano dal tuo stesso sguardo. Si tratta di un metodo semplice e veloce. Vediamo come si fa.

Grazie a Google Foto, si possono occultare le foto sullo smartphone e ora sta per diventare facile come bere un bicchier d’acqua. Stando alle indiscrezioni infatti, l’archivio cloud di Google potrebbe ben presto mettere a punto un nuovo strumento, che servirà a rendere più semplice nascondere le fotografie che mostrano determinati volti.

Attualmente esiste già un metodo che permette di selezionare il volto di una persona e nasconderla dai ricordi. Per farlo basta accedere alla galleria foto, poi andare sulla sezione Persone, quindi scegliere Nascondi premendo il tasto con i tre punti. Questo processo diventerà più semplice, poiché i volti saranno già evidenziati.

Tutto quello che dovrai fare dunque è aprire un’immagine, fare touch sulla sezione Persone, toccare i tre punti accanto all’icona e scegliere Nascondi volto dai ricordi. A quel punto potrai decidere di bloccare completamente l’altra persona sul tuo account o farla apparire meno spesso nell’archivio Ricordi.