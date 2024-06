Come mantenere la connessione a internet anche in caso di blackout elettrico: la guida geniale

Non sapete come mantenere la connessione ad Internet attiva in caso di blackout elettrico? Ecco la guida geniale per farlo.

Ci sono alcuni casi in cui non è proprio possibile perdere la connessione ad internet. Pensate per esempio a quando state lavorando in smartworking da casa e siete nel bel mezzo di una call importante con alcuni colleghi. Un solo blackout elettrico potrebbe portare alla perdita totale dei dati, con danni importanti sia a livello personale che lavorativo.

Ma anche solo se state giocando online e non volete perdere i vostri progressi. Con un calo della tensione, dovreste riavviare tutto. E se vi dicessimo che c’è una guida geniale per poter mantenere attiva la connessione anche in caso di blackout elettrico del condominio o della vostra zona? Ecco come dovete fare, così sarete certi di rimanere sempre online anche in caso di problemi di questo genere.

Internet attivo anche col blackout elettrico: ecco come fare

Se negli ultimi tempi siete alle prese con problemi nella vostra zona e con blackout elettrici che si verificano più spesso rispetto al solito, allora sarete interessati da questa guida geniale che vi permetterà di mantenere la connessione ad internet attiva anche senza corrente. Vi basta seguire questi veloci passaggi e il gioco è fatto.

La prima cosa che dovreste prendere sempre in considerazione è l’attivazione di un hotspot mobile dal vostro smartphone. Il che dà modo di trasformare il vostro dispositivo in un router, utile per garantire una connessione al PC in qualsiasi momento. Chiaramente non è la stessa cosa del Wi-Fi, la velocità sarà ridotta così come la stabilità. Una sorta di salvagente, utile per non andare offline.

Stessa cosa per il tethering, una tecnica simile che permette di condividere i dati internet del vostro smartphone con altri dispositivi. Questa volta utilizzando una connessione cablata come l’USB e l’Ethernet o il bluetooth. Ricordatevi però che, quando attivate l’hotspot o il tethering, la connessione funziona solo fino a quando il telefono non si spegne. Ecco perché dovreste tenerlo sotto carica se la batteria inizia a vacillare.

Tenete conto anche del fatto che non tutti i piani tariffari includono questi servizi, quindi dovreste informarvi prima di attivarli. E infine, per l’hotspot vengono consumati i dati del vostro telefono. Se non ne avete più disponibili, potreste ritrovarvi ad affrontare un importante sovrapprezzo anche solo per qualche minuto.