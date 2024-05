Come leggere documenti troppo lunghi sul pc: il sito che rende tutto più veloce, così metti al sicuro anche gli occhi

Documenti tropo lunghi da leggere o magari non hai tempo? Questo sito è la soluzione per gestire meglio il tuo lavoro.

Se per lavoro o per studio devi leggere documenti molto lunghi, in formato digitale, potrebbe diventare complicato. La scienza ha per esempio da tempo dimostrato come il nostro cervello riesca a ricordare meglio quello che c’è sulla carta piuttosto che quello che c’è sullo schermo.

Ma oltre a una questione di memoria, c’è anche la questione del tempo. Se devi leggere documenti molto lunghi significa che devi sapere calcolare il tempo che ti serve. E se oltre a leggerli devi anche essere in grado di raccontare ad altri cosa c’è scritto devi essere attento. C’è però un sistema, un sito web, che può essere il tuo assistente personale.

Nelle aziende che vengono spesso raccontate nei telefilm comici c’è sempre l’assistente appena arrivato cui vengono dati i compiti più gravosi e noiosi. Tra questi analizzare moli di dati enormi. Nella realtà però ci sono ormai diversi sistemi che ti aiutano a lavorare meglio, riducendo i tempi dei lavori ripetitivi.

Un assistente personale per leggere documenti al posto tuo

Di certo puoi imparare la sottile arte dello skimming, ovvero la lettura superficiale che ti aiuta a ritrovare solo le informazioni più importanti, ma non sempre è utile o funziona bene. E comunque è una dote che si acquisisce con il tempo. Se hai poco tempo la soluzione per te è Humata. Si tratta di un sito web che funziona con una intelligenza artificiale.

Lo scopo aiutarti a ritrovare nei tuoi file quello di cui hai bisogno. La versione base del servizio è gratuito ma c’è, per esempio, un pacchetto studenti da poco meno di 2 dollari al mese che ti permette di leggere fino a 200 pagine e di avere un servizio base di chat con la IA. Il sistema è semplice nel suo utilizzo.

Fai login nel tuo account, carica il file e poi aspetta. Solitamente Humata riesce a leggere documenti lunghi e molto lunghi in una decina di secondi. Quello che poi ti viene presentato è un riassunto del testo. Oltre però a leggere le informazioni principali puoi anche fare delle domande se hai necessità che ti vengano elencate alcune informazioni precise.

Potresti per esempio stare cercando le citazioni riguardo esperti menzionati nel testo che devi leggere. Potresti aver bisogno di avere più dettagli riguardo a una specifica sezione. Ti basta fare la domanda all’intelligenza artificiale per ottenere tutte le informazioni di cui hai bisogno. Tra le funzioni più interessanti c’è quella delle note.

I riassunti fatti da Humata sono infatti pensati per aiutarti anche a ritrovare le sezioni originali nel testo. Le risposte sono quindi dotate, un po’ come succede su Wikipedia, di numeri tra parentesi quadre che ti rimandano alla sezione specifica da cui sono state prese le informazioni. Questo è un ottimo modo per assicurarti che la IA non abbia allucinato.