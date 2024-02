Come inserire il bancomat sullo smartphone e pagare in sicurezza: svolterai sul serio

Sapevi di poter inserire il bancomat sullo Smartphone per effettuare i pagamenti in modo estremamente veloce e comodo?

Negli ultimi anni sono aumentati i pagamenti effettuati con strumenti elettronici un po’ per esigenze personali e un po’ grazie agli incentivi introdotti dal governo, ne sono un caso il progetto Cashback e la lotteria degli scontrini.

Anche il pagamento mobile sta guadagnando terreno ma per poter pagare un acquisto su internet o in un negozio utilizzando il proprio smartphone è necessario effettuare una configurazione del telefono.

Esistono infatti dei programmi che permettono di collegare le informazioni bancarie al terminale di pagamento del commerciante. Sono molteplici i vantaggi legati a questa opportunità di tra cui quello di poter ritrovare lo storico degli acquisti effettuati e integrare programmi di fidelizzazione ad un determinato marchio.

Inserire il bancomat sullo smartphone: la guida completa

Per inserire il bancomat sullo smartphone è necessario aggiungere un’app di pagamento al tuo telefono: in circolazione ce ne sono molte e non è facile capire qual è il programma più adatto alle proprie esigenze. Per poter scegliere il programma adatto occorre verificare che l’applicazione sia compatibile con il proprio smartphone e con la propria banca.

Le applicazioni più utilizzate, al momento, sono compatibili con la maggior parte degli istituti bancari e stiamo parlando di Google Play, Apple Pay, Playlib e Samsung Pay. Per scaricare un’app di pagamento basta andare su Google Play, per i telefonini con sistema operativo Android, oppure su Apple Store, per gli iPhone.

Quindi l’utente troverà diverse applicazioni di pagamento che possono essere collegate alla sua carta bancaria. Queste app contengono tutte le informazioni che permettono di eseguire il pagamento contactless. Sarà sufficiente registrare la carta di pagamento per avere diverse soluzioni a portata di mano.

Le app di pagamento prevedono la scansione della carta utilizzando la fotocamera dello Smartphone. Occorre poi inserire altre informazioni, come il numero di carta, la data di scadenza e il codice a tre cifre. Le informazioni di pagamento possono essere inserite anche manualmente e basterà farlo una sola volta, affinché venga salvato in automatico anche per tutte quelle successive.

Registrare una carta di pagamento fu un’app di pagamento è un’operazione sicura: una volta che le informazioni saranno archiviate queste sono protette da un sistema crittografato e non sono più accessibili ai terzi. Per questo motivo il pagamento mobile riesce addirittura ad offrire un livello di sicurezza leggermente superiore rispetto ad una carta bancaria.