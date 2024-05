Come giocare bene a Manor Lords: 5 suggerimenti fondamentali per dominare il Medioevo

Cerchi alcuni suggerimenti per giocare a Manor Lords? Ecco alcuni dei migliori consigli sia per principianti che per giocatori avanzati.

Slavic Magic, un team di sviluppo composto da una sola persona, ha messo in campo grande creatività e coraggio nella creazione di Manor Lords. Il gioco permette di fare tantissime cose in modo piuttosto diverso dalla maggior parte dei titoli simili.

Le due caratteristiche principali prevedono un sistema di edifici e strade senza griglia e combattimenti campestri, di cui i giocatori hanno già notizie in anticipo. Ma come con molti giochi di costruzione di città, può essere difficile capire esattamente cosa bisogna fare e quando.

Ci sono già molti contenuti, anche in accesso anticipato. Tuttavia non sono molti i tutorial che insegnano come funziona effettivamente tutto o le migliori strategie da utilizzare per costruire l’insediamento. Di seguito, scopriamo come giocare al meglio.

Consigli e trucchi di Manor Lords per principianti

L’unità di base in Manor Lords sono le famiglie: queste ultime possono essere collocate in diversi edifici affinché lavorino utilizzando le icone più (+) e meno (-). Qualora si voglia costruire nuovi edifici da qualche parte, non occorre assegnare tutte le famiglie a lavorare, perché solo quelle non assegnate saranno in grado di procedere alla costruzione.

Dunque, è consigliato sempre controllare quante famiglie sono assegnate ai lavori. Per farlo, basta guardare i primi due numeri nella barra di accesso in alto. Attenzione anche al clima, che può essere mortale a Manor Lords visto che le precipitazioni sono comuni.

Uno dei consigli principali quando si inizia a giocare è quello di spostare rapidamente le scorte iniziali in un magazzino e in un granaio in modo che siano protetti dalla pioggia successiva. Se non lo si fa, le scorte iniziali cruciali (incluso il cibo) potrebbero essere rovinate entro i primi giorni.

Non bisogna sottovalutare anche la costruzione delle strade, perché rendono il movimento molto più veloce per la popolazione. Una decisione ottimale è quella di costruire una strada diritta dal campo di disboscamento all’area in cui si sta costruendo un edificio.

Un altro suggerimento sull’efficienza che sfugge all’attenzione di molti nuovi giocatori è l’importanza dei mercati. Questi ultimi sono essenziali per la felicità delle famiglie in Manor Lords. I singoli nuclei allestiranno autonomamente delle bancarelle all’interno delle aree del mercato, ma dovranno recarsi fisicamente lì per vendere la loro merce.

Imparare a commerciare è fondamentale per qualsiasi giocatore. Per iniziare, occorre costruire una stazione commerciale e accedere alla scheda commercio dell’edificio per impostare varie risorse da importare ed esportare.

Avrai bisogno di tutta quella ricchezza in seguito quando si tratterà di acquistare armi e armature o di colonizzare nuovi territori. Questi suggerimenti, insieme a innumerevoli altri trucchi, possono rendere il gioco ancor più promettente e avventuroso.