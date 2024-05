Come funziona Airchat, il social network con cui crei post usando solo la voce

Questa nuova piattaforma social offre un’esperienza innovativa perfetta per chi ama comunicare tramite la voce.

Ogni piattaforma social ha trovato il proprio spazio, concentrandosi su diversi tipi di contenuti: alcune privilegiano le foto, altre i video, mentre altre ancora si basano sui post testuali. In questo contesto, la condivisione di contenuti audio è un’area che, pur avendo un grande potenziale, ha visto solo pochi successi significativi.

Sebbene ci siano state diverse sperimentazioni in questo campo, molte piattaforme basate sull’audio non sono riuscite a mantenere l’interesse degli utenti a lungo termine. La sfida sta nel creare un’esperienza utente coinvolgente che sfrutti appieno le potenzialità dell’ascolto, combinandolo magari con altre forme di contenuto per offrire un’esperienza completa e gratificante. Oggi, Airchat si propone di fare tutto questo.

La piattaforma è costruita sull’idea di parlare e ascoltare. Gli utenti possono condividere aggiornamenti sotto forma di messaggi audio e video sui loro feed. Tuttavia, la particolarità di Airchat risiede nel fatto che i feed stessi sono composti solo da testo. Questo è possibile grazie all’utilizzo della trascrizione automatica, che converte i clip audio e video in testo leggibile direttamente nel feed.

Airchat, il social network che unisce testo e suono

Quando scorri un feed di Airchat, all’inizio sembra simile a Twitter o Threads, pieno di aggiornamenti testuali con opzioni per rispondere o ripubblicare. In realtà, c’è una differenza sostanziale: il feed “parla” all’utente. Mentre leggi un aggiornamento, la piattaforma riproduce l’audio o il video corrispondente.

Passando a un altro messaggio, sentirai quell’utente parlarti, creando un’esperienza immersiva e interattiva come poche altre. Puoi rispondere con la tua voce in modo rapido e intuitivo, rendendo la comunicazione più fluida e naturale.

Un elemento distintivo di Airchat è il feed a scorrimento automatico. Dopo aver riprodotto un aggiornamento, l’app scorre automaticamente al messaggio successivo, continuando a riprodurre l’audio o evidenziando una risposta.

Questo consente un utilizzo hands-free, ideale per situazioni in cui non è possibile interagire manualmente con il dispositivo, come quando si è alla guida. Airchat offre anche la possibilità di inviare messaggi diretti, utilizzando gli stessi metodi audio.

Il potenziale di un’app simile è molto interessante da analizzare, ma è chiaro che, per chi non ama ascoltare i messaggi letti ad alta voce, l’app potrebbe non avere molto da offrire. Oltre a questo, ci sono varie altre limitazioni da considerare: la registrazione richiede un numero di telefono o un account Apple, ed è necessario concedere all’app l’accesso ai contatti per trovare altri utenti e inviare inviti.