L’era tech regala delle gioie incommensurabili. Ecco un metodo facile e intuitivo per collegare diversi dispositivi alla stessa porta HDMI.

È vero, dobbiamo avere a che fare con l’abuso di device, con hacker, cyber criminali bug e vulnerabilità, ma quest’era un po’ tech un po’ smart permette di fare cose che prima erano praticamente impossibili anche solo da immaginare. Ogni desiderio viene esaudito.

Con lo smartphone ci si lavora, si entra nel mondo fatato del gaming dove si vive benissimo. Quando tutto manca c’è sempre un’app per ogni evenienza. Per non parlare delle smart tv, ormai non più l’eccezione, ma la regola grazie all’avvento del famigerato DVB-T2, il digitale terrestre di nuova generazione.

Ogni dispositivo va ben oltre il suo concept in quest’epoca, di conseguenza ogni cavo permette il collegamento tra device. Così, ecco come fare Come fare per collegare diversi dispositivi alla stessa porta HDMI. È più facile di quello che pensi, a prova di boomer.

Un device ad hoc per console, soundbar, dispositivi di streaming e lettori Blu-Ray che si collegano alla TV

Il progresso tecnologico dei televisori è stato di grande importanza, migliorando notevolmente l’esperienza dell’utente. Attualmente esistono le Smart TV, che possono connettersi a Internet per accedere a un’ampia gamma di funzioni utili, come l’uso di varie applicazioni e piattaforme di streaming, permettendoti di goderti serie, film, musica e giochi online.

Questa evoluzione ne ha anche facilitato l’utilizzo, al punto da consentire la connessione di più dispositivi tramite Bluetooth, permettendo al cellulare di funzionare come telecomando per un funzionamento più pratico dell’apparecchiatura.

Inoltre è possibile collegare altri dispositivi esterni come console per videogiochi, soundbar, proiettori e persino lettori Blu-Tay. Tuttavia, a seconda del modello di televisore, il numero di connessioni potrebbe essere limitato. Alcuni modelli possono avere fino a quattro porte, mentre altri solo due o addirittura una. L’idea di Computer Today è un’onda cavalcare; meglio utilizzare uno switch HDMI.

Un accessorio che consente di collegare più dispositivi compatibili con HDMI a un’unica porta del televisore. La sua funzione principale è quella di espandere il numero di ingressi disponibili, evitando così la necessità di cambiare cavi ogni volta che si desidera utilizzare un dispositivo diverso.

Un device ad hoc per chi ha più console per videogiochi, soundbar, dispositivi di streaming e lettori Blu-ray che si collegano alla TV, in questo modo l’esperienza è più personalizzata. Il suo utilizzo è semplice: collega ciascuno dei tuoi dispositivi HDMI alle porte di ingresso dello switch, quindi la porta di uscita dello switch a una delle porte HDMI sulla Smart TV. Et voilà, il gioco è fatto.