Come fare le ricerche avanzate su Spotify? Impara queste parole-filtro

Spotify è una piattaforma di streaming musicale molto popolare, con oltre 70 milioni di brani disponibili in tutto il mondo e più di 180 milioni di utenti attivi mensili.

Questa vasta gamma di contenuti musicali offre agli utenti un’ampia scelta, ma può rendere difficile trovare esattamente ciò che si sta cercando.

A volte, trovare il brano o l’album desiderato su Spotify può sembrare un’impresa a causa dell’enorme database della piattaforma. Fortunatamente, esistono dei trucchi che consentono di affinare la ricerca utilizzando delle parole chiave specifiche come filtro.

Utilizzare queste parole chiave ti permetterà di navigare in modo più efficiente attraverso i milioni di brani disponibili.

Parole Chiave e Operatori Logici

Le parole chiave fondamentali da utilizzare per una ricerca avanzata su Spotify includono:

year: seguita dall’anno desiderato (esempio year:2010) per limitare i risultati a quel particolare anno.

seguita dal genere musicale desiderato (esempio genre:jazz) per filtrare i risultati secondo il genere.

Inoltre, puoi sfruttare gli operatori logici come AND, OR e NOT per combinare le ricerche (ad esempio genre:jazz AND year>2000), permettendoti così di restringere ulteriormente i risultati secondo criteri specifici.

Come Effettuare una Ricerca Avanzata

Per effettuare una ricerca avanzata su Spotify, apri l’applicazione sul tuo dispositivo preferito (smartphone, tablet o PC) e vai nella barra superiore dove trovi l’opzione “trova musica” o “cerca”, a seconda della versione dell’applicazione. Digita direttamente nella barra search le stringhe indicate precedentemente; ad esempio, se vuoi cercate tutti i brani rock degli anni ’80 digita: genre=rock and year=1980 . Vedrai comparire tutti i risultati relativi alla tua richiesta senza dover sfogliare migliaia e migliaia di brani!

Grazie ai consigli forniti potrai restringere immediatamente il campo alla tipologia musicale o all’anno desiderato senza impazzire nel cercar quel brano particolare o quell’album introvabile.