Come fare la ricerca inversa delle immagini? Tutti i metodi

La ricerca inversa di immagini è uno strumento incredibilmente utile che ci permette di scoprire molte informazioni su una particolare fotografia.

Che tu stia cercando di identificare l’origine di un’immagine, trovare dove essa è stata pubblicata, o semplicemente cercare foto simili o in altri formati, la tecnologia moderna offre soluzioni efficaci e immediate.

A volte può capitare di dover trovare informazioni su un’immagine, sapere su quale sito è stata pubblicata, trovare foto simili o altri formati della stessa foto. Fortunatamente, motori di ricerca come Google offrono la possibilità di effettuare quello che viene chiamato “ricerca inversa” dell’immagine.

Questo processo consente agli utenti di caricare una foto per cercarne altre simili presenti sul web. È uno strumento particolarmente utile per i professionisti del copyright che desiderano verificare l’utilizzo delle loro opere d’arte digitali.

Come eseguire una ricerca inversa da computer

Per effettuare una ricerca inversa dell’immagine da un computer, il processo è semplice e diretto grazie a Google Immagini.

Ecco i passaggi da seguire:

Apri il tuo browser preferito e vai sul sito Google Immagini. Una volta arrivato sulla pagina, noterai un’icona a forma di fotocamera nella barra di ricerca; cliccaci sopra. A questo punto ti verranno presentate due opzioni: puoi caricare un’immagine direttamente dal tuo PC oppure inserire l’URL dell’immagine se si trova già online. Seleziona l’opzione desiderata e segui le istruzioni per caricare la tua immagine o inserire l’URL. Dopo il caricamento, Google cercherà automaticamente altre immagini correlate che corrispondono o sono visivamente simili alla tua.

Utilizzare la ricerca inversa su dispositivi mobili

Su Android:

Se sei un utente Android, il processo è altrettanto semplice grazie all’app Google:

Apri l’app Google sul tuo dispositivo Android. Clicca sull’icona Google Lens presente nella barra di ricerca; qui puoi scegliere se scattare una nuova foto con la tua camera o caricarne una già esistente dalla galleria del telefono. Una volta selezionata o scattata la foto, Google Lens analizzerà l’immagine e fornirà risultati pertinenti basati sulla tua query.

Su iPhone:

Gli utenti iPhone possono anche utilizzare questa funzionalità attraverso alcuni passaggi aggiuntivi:

Apri Safari e visita il sito web Google Immagini. Prima della ricerca, clicca sull’icona “aA” situata nella barra degli indirizzi in alto a sinistra dello schermo. Dal menu che appare seleziona “Richiedi sito desktop”. Ora procedi come faresti su un computer desktop seguendo gli stessi passaggi descritti precedentemente.

In conclusione, sia che tu stia usando un PC desktop o un dispositivo mobile, la tecnologia moderna offre strumenti potenti come la ricerca inversa per aiutarti a scoprire più informazioni sulle immagini che incontri online o quelle delle quali possiedi già una copia fisica/digitale nel tuo dispositivo personale.