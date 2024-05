Come è cambiato l’algoritmo di Instagram: così ottieni tante visualizzazioni con pochi followers

Vuoi ricevere molte visualizzazioni su Instagram? Grazie a questo aggiornamento sarà possibile: l’algoritmo è cambiato.

Nel corso del tempo molte persone hanno sperato di migliorare la propria posizione sui social network. In particolar modo chi mira ogni giorno a diventare famoso. Parliamo di un processo molto difficile e che richiede diversi anni per poter portare dei frutti. A volte non è neanche sufficiente questo arco di tempo: ci vuole tanto impegno, una certa costanza e fortuna. Ecco perché bisogna informarsi per capire come funzionano gli algoritmi.

Prendendo come esempio Instagram, è necessario fare attenzione a quello che “non vedi”. In base al numero di follower del proprio account, è possibile ottenere un numero di visualizzazioni importante. Più alta è la cifra di iscritti, maggiori saranno le persone che guarderanno i contenuti pubblicati. Si tratta di un sistema che viene utilizzato anche da TikTok in pratica. Ma ora non sarà più necessario attenersi a questo strumento: tutto sta per cambiare.

Ottenere più visualizzazioni su Instagram: ora sarà possibile con il nuovo algoritmo

Difatti il nuovo obiettivo di Instagram sarà un altro. Cioè quello di aiutare i piccoli content creator a crescere. Fino a questo momento soltanto coloro che hanno dei grandi numeri sono stati aiutati. Non è un bene per una piattaforma che ha bisogno di “nuovi talenti” da far emergere. E grazie a questo algoritmo ci riusciranno senza alcun problema. Vediamo di capire quali saranno le modifiche apportate alla piattaforma d’ora in avanti.

Adam Mosseri, il CEO di Instagram, ha spiegato che cosa succederà. Gli small creator non dovranno più preoccuparsi per le visualizzazioni. La piattaforma si occuperà di incentivare i “Consigliati” per i propri follower e soprattutto di inviare diversi “Suggeriti“. Per farlo selezionerà una vasta gamma di persone interessate a quel tipo di contenuto.

Ci penserà il sistema migliorato a selezionarle assicurandosi di non ignorare proprio nessuno. Grazie al nuovo algoritmo possiamo dedurre anche un altro elemento. Ossia che il sistema non avrà nulla a che fare con quelli degli altri social network.

Per questo motivo i “Suggeriti” giocheranno un ruolo fondamentale nei prossimi mesi. Staremo a vedere se il nuovo aggiornamento aiuterà i creatori di contenuti come ha detto Adam Mosseri. Non ci sono altre informazioni utili su questo argomento: tenetevi aggiornati per sapere di più in futuro.