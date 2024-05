Come collegare il DualSense di PS5 al tuo PC in pochi secondi: la guida infallibile

Avete un controller DualSense di PS5 e volete collegarlo al PC in pochi secondi? Ecco la guida infallibile su come fare.

Il mondo dei videogiochi ha registrato negli ultimi anni un’accelerata con ben pochi precedenti. Sempre più persone decidono di acquistare una periferica di gioco a proprio piacimento. Che sia la PS5, la Xbox Series X|S, un PC da gaming, la Nintendo Switch e via dicendo. Tutte piattaforme diverse e che danno modo di immergersi in avventure sempre più avanzate dal punto di vista grafico e profonde per ciò che riguarda la trama.

Capita spesso che un singolo gamer abbia più di una console in casa. Magari perché vuole provare le esclusive di Sony e di Microsoft ma al tempo stesso vuole sfruttare la resa grafica di molto maggiore che solo un PC assemblato con periferiche avanzate può offrire. Se anche voi vi ritrovate in questa situazione col vostro computer ma non vi piace giocare con mouse e tastiera, allora dovete seguire questa guida infallibile per collegare il controller DualSense della Ps5.

La guida per collegare il DualSense della PS5 al PC

Seguendo nel dettaglio ogni singolo passaggio di questa guida, avrete la possibilità di collegare il controller DualSense della vostra PS5 al PC da gaming. Di modo da poter sfruttare tutti i vantaggi del caso senza dover pensare a nulla. Dite addio a mouse e tastiera, così sarà più semplice vivere le avventure più disparate nella maniera più comoda e veloce.

Avete due possibilità a vostra disposizione per il pairing, che sono il bluetooth o un cavo USB. Per prima cosa, con un cavo fisico provvedete a collegarlo alla parte superiore del controller e al PC. Ora attendere qualche secondo, fino a quando Windows non lo riconoscerà e le luci LED intorno al touchpad si accenderanno. A questo punto, aprite il Pannello di controllo e confermate che il computer abbia identificato il DualSense.

Sempre dal Pannello andate in Dispositivi e stampanti, Dispositivi e poi Controller Wireless. Così facendo, sarete certi di aver completato il primo passaggio. Che è identico anche con bluetooth. Ora arriva la seconda parte, ossia configurarlo con Steam.

Dovete aprire l’app e andare subito in Impostazioni. Qui scorrete fino a Controller e dovrebbe spuntarvi anche il DualSense Wireless Controller. Avrete modo di customizzare i comandi e tanto altro, è molto più semplice di quanto immaginavate!