Come cercare testo in tanti PDF contemporaneamente: il trucco dei vari esperti

I vari esperti hanno svelato il trucco per cercare testo in tanti PDF contemporaneamente: sarà tutto più facile.

Nel corso del tempo i file PDF possono accumularsi, permettendo all’utente di creare un vero e proprio archivio. L’elevata quantità non rende semplice l’attività di ricerca dei documenti vecchi ma da ora in avanti sarà diverso grazie al trucco svelato da vari esperti.

È abbastanza nota la possibilità di cercare nel testo di un singolo PDF, ma tale modalità è consentita anche su più documenti contemporaneamente. Proprio su questo processo si sono concentrati gli esperti che hanno svelato un trucco in grado di cambiare totalmente la situazione, andandola a semplificare notevolmente. Entriamo nei dettagli per scoprire come cercare testo in molteplici PDF contemporaneamente.

Il trucco degli esperti per cercare testo in tanti PDF contemporaneamente

Esplorare una raccolta di file PDF è un’operazione che richiede diverso tempo e risulta particolarmente difficile. Per tale ragione è davvero interessante conoscere il trucco che mettono in campo diversi esperti, perché riesce a cambiare sensibilmente la ricerca nei documenti.

Lo strumento da cui partire per questa ricerca è Acrobat Reader, che ha al suo interno la finestra Cerca che permette agli utenti di cercare sia all’interno del singolo PDF che contemporaneamente su più file in una porzione specifica. L’aspetto importante da ricordare è che i file PDF non siano crittografati, altrimenti la ricerca in più PFD non sarà disponibile.

Dopo aver avviato il programma sul PC è necessario cliccare sul tasto Menu situato in alto a sinistra e poi la voce “Ricerca” presente all’interno della tendina appena aperta. Qui bisogna selezionare la ricerca avanzata per far aprire una schermata contestuale in cui si dovrà spuntare in prossimità della voce “Tutti i documenti PDF in“. “In Quale parola o frase ricercare?” inserire le parole chiave e dopo aver stabilito le opzioni sottostanti per affinare il processo cliccare su “Ricerca”.

Al centro della schermata di Acrobat Reader si troveranno tutte le corrispondenze. In questo modo si potrà avere un quadro in cui sarà possibile attingere ad ogni file in pochissimi tempo. Questo trucco può essere utilizzato in tantissime situazioni e consente agli utenti di non dover avviare una faticosa ricerca che richiede molto tempo ed energia. Insomma, da ora in poi la ricerca in tanti PDF contemporaneamente non sarà più un problema.