Come cancellare il passato e i movimenti su Internet in un solo click

Vuoi diventare un fantasma sul web? C’è un modo per cancellarti da ogni sito su Internet: segui la procedura.

Proteggere la propria privacy su Internet richiede un grande impegno da sempre. Questo perché tendiamo a lasciare le nostre informazioni praticamente ovunque. Registrando degli account, accettando dei termini di servizio o approvando i cookie, una nostra impronta rimane su alcune piattaforme. Non è un buon punto di partenza per coloro che vorrebbero essere invisibili sul web. Purtroppo è un problema che accomuna tutti quanti.

Ciò significa che bisogna trovare una soluzione per porvi rimedio. Degli hacker potrebbero impossessarsi dei nostri dati accedendo a quegli account. Specialmente se i profili, dopo tanti anni di inutilizzo, sono rimasti inattivi. Nomi utenti, password o date importanti e che ci fanno da parola di sicurezza finiscono ogni singolo giorno nelle mani di persone pericolose. Per cui diventa prioritario capire come uscire da una situazione così tanto complessa.

Internet, cancellati dal web con una semplice procedura: non ci avevi mai pensato

Per nostra fortuna esiste una procedura con cui cancellarsi dal web. Non ci sarà più traccia dei dati che ci appartengono e potremo stare al sicuro. Inoltre questa procedura può essere eseguita da chiunque: non richiede una conoscenza approfondita di Internet.

Quello che conta è che si presti attenzione, così da non sbagliarsi per nessun motivo. Andiamo avanti con la lettura per capire che cosa si deve fare. Nessuno aveva mai pensato ad una idea del genere. Uno dei modi più semplici per scomparire dal web è il seguente. Esistono delle piattaforme che permettono di cancellare gli account registrati a nostro nome nei vari siti web.

Ce ne sono diverse e mettono a disposizione questo genere di servizi praticamente da sempre. Quindi vale la pena capire quali siano e in che modo agiscano. Uno dei migliori in questo campo è sicuramente JustDelete.me, che si occupa di rendere invisibili gli utenti.

L’accesso alla piattaforma è gratuito e il suo funzionamento è solo uno. Inserendo il nome di uno specifico portale, sarà possibile cancellare il suddetto account. Scrivendo “Facebook“, per esempio, apparirà il nostro profilo. Da quel momento in poi potremo decidere se eliminarlo o meno. E di noi non ci sarà più traccia in pratica. Questa piattaforma è sicura e mira ad aiutare milioni di utenti in tutto il mondo. Provarla non può che essere un’ottima idea.