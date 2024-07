Come cancellare i propri dati dal web, il tool che lo permette in modo semplicissimo

Esistono specifici strumenti che possono aiutare gli utenti a riconquistare il controllo dei propri dati sparsi per il web.

La protezione della privacy online è diventata una priorità per molti utenti. Navigare sul web, purtroppo, al giorno d’oggi obbliga gli utenti a esporre i propri dati personali a vari rischi, poiché le informazioni raccolte tramite i cookie e altre tecnologie vengono spesso utilizzate da aziende per scopi di marketing e pubblicità mirata. Questo non solo compromette la privacy, ma aumenta anche il rischio di truffe e attacchi informatici.

Le informazioni personali, una volta raccolte, possono essere difficili da eliminare. Le aziende di raccolta dati spesso vendono queste informazioni a terzi, che a loro volta possono utilizzarle per vari scopi, inclusi tentativi di phishing e altre attività fraudolente. La rimozione di questi dati è quindi essenziale per proteggere la propria privacy online e ridurre i rischi di sicurezza informatica.

Ricordare tutti gli account creati è parò praticamente impossibile per chiunque. Per fortuna, esistono strumenti che facilitano la rimozione delle informazioni personali dal web. Uno dei più popolari è stato sviluppato da Surfshark, una società di tecnologia specializzata in soluzioni per la privacy e la sicurezza online.

Niente più dati personali dispersi per il web con questo sorprendente strumento

Il tool di cui stiamo parlando è Incogni, un software progettato per facilitare la rimozione dei dati personali dal web. È disponibile in Stati Uniti, Regno Unito, Canada ed Europa, e invia richieste di rimozione a oltre 180 broker di dati. La piattaforma si occupa di rimuovere una vasta gamma di dati personali, tra cui nome completo, numero di telefono, indirizzo email, indirizzo di casa, cronologia di navigazione, dettagli occupazionali, registri finanziari e sanitari, e preferenze personali.

Nella pratica, Incogni si assicura che non vi siano informazioni online che possano essere ricondotte all’utente, riducendo il rischio di profilazione e uso improprio dei dati. L’utente non deve contattare personalmente ogni broker di dati, risparmiando tempo e riducendo lo stress. Il processo di configurazione di Incogni è estremamente semplice.

Dopo essersi iscritti con un indirizzo email, è necessario compilare un modulo di autorizzazione e fornire alcune informazioni di base. Una volta completato, l’utente viene reindirizzato alla Dashboard principale, dove può monitorare lo stato delle richieste di rimozione. L’interfaccia è particolarmente intuitiva permette di visualizzare i dettagli sui broker di dati e lo stato delle richieste, che possono essere “Completate”, “In corso”, “Rifiutate” o “Non avviate”.

In Italia, Incogni è disponibile al prezzo di 6,49 euro al mese se si sceglie l’abbonamento annuale. Se invece si preferisce utilizzare il software una sola volta, il prezzo sale a 12,99 euro. In ogni caso, sembra un prezzo più che giustificato se si considera l’importanza della sua funzione.