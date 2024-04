Come bloccare le fastidiose pubblicità che rendono il tuo Samsung inutilizzabile: la guida

Disattivando gli annunci indesiderati, non solo migliorerai la tua esperienza utente ma anche la longevità del dispositivo.

Lo smartphone è diventato un’estensione della nostra persona, un fedele compagno che ci aiuta a navigare nella vita di tutti i giorni con applicazioni e servizi sempre a portata di mano.

Tuttavia, questo strumento indispensabile può rapidamente trasformarsi in una fonte di frustrazione quando diventa vittima di continue interruzioni pubblicitarie, specialmente per gli utenti di dispositivi Samsung, noti per la loro propensione a servire annunci in momenti meno opportuni.

Gli utenti Samsung hanno segnalato la crescente presenza di annunci pubblicitari invasivi che non solo interrompono l’esperienza utente ma, in alcuni casi, rendono i dispositivi quasi inutilizzabili durante l’uso quotidiano. Questa problematica ha spinto molti a cercare soluzioni per riconquistare il controllo del proprio smartphone. La buona notizia è che esistono metodi efficaci per eliminare queste interruzioni indesiderate.

Disattivazione degli annunci pubblicitari con pochi e semplici passi

La presenza di annunci pubblicitari invasivi nei dispositivi Samsung non è una novità. Da diversi anni, l’azienda ha incluso pubblicità nella barra delle notifiche, a partire dalla serie Galaxy 21. Questi annunci non solo distraggono, ma occupano anche spazio prezioso che potrebbe essere utilizzato per notifiche più importanti. La soluzione, fortunatamente, è a portata di mano e relativamente semplice da attuare.

Il primo passo per eliminare gli annunci fastidiosi è accedere al pannello delle Impostazioni del tuo dispositivo Samsung. Qui, cercando l’opzione Notifiche, puoi trovare e selezionare “Stile di Notifica Pop-up“. È importante configurare le app per mostrare notifiche “brevi”, limitando così l’ingombro visivo causato dagli annunci. Proseguendo, individua l’app “Shop Samsung” all’interno della lista e disattivala per prevenire ulteriori interruzioni pubblicitarie.

Un altro passaggio cruciale nella lotta contro gli annunci indesiderati è la disattivazione del Samsung Push Service. Ritornando al pannello delle Notifiche nelle Impostazioni, cerca “Notifiche app” e trova il Samsung Push Service nell’elenco. Disattivandolo, si elimina un’altra fonte significativa di annunci pubblicitari, contribuendo ulteriormente a purificare l’esperienza utente dal rumore di fondo delle campagne marketing.

Samsung non è l’unico colpevole quando si tratta di annunci indesiderati. Molte altre applicazioni possono interrompere la tua giornata con notifiche pubblicitarie. Fortunatamente, il metodo descritto può essere applicato anche ad altre app sul tuo dispositivo. Esaminando le impostazioni delle notifiche per ciascuna app, puoi decidere quali notifiche ricevere e quali silenziare, regalandoti così un’esperienza più tranquilla e meno interrotta.