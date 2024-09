Come autenticarsi tramite CIE: Usa la carta d’identità elettronica al posto dello SPID

La digitalizzazione della pubblica amministrazione rappresenta un passo fondamentale verso l’innovazione e la semplificazione dei servizi offerti ai cittadini.

In questo contesto, la Carta di Identità Elettronica (CIE) emerge come uno strumento versatile e sicuro, destinato a rivoluzionare l’accesso ai servizi online, proponendosi come alternativa allo SPID. Scopriamo insieme come sfruttare al meglio le potenzialità della CIE.

La Rivoluzione della Carta di Identità Elettronica

La recente evoluzione della Carta di Identità Elettronica segna un punto di svolta nell’interazione tra cittadini e pubblica amministrazione. Attraverso il portale dedicato https://www.cartaidentita.interno.gov.it/, è ora possibile attivare le credenziali di autenticazione di livello 1, 2 e 3 direttamente online. Questi livelli rappresentano diversi gradi di sicurezza nell’accesso ai servizi: dal semplice abbinamento username-password del livello 1 fino alla più complessa autenticazione multifattore del livello 3, che richiede l’utilizzo della carta fisica tramite lettore NFC.

L’Applicazione CIE per una Maggiore Comodità

Un ulteriore passo avanti è stato compiuto con l’aggiornamento dell’applicazione CIE disponibile sia per iOS che per Android. Questa innovazione introduce i sensori biometrici degli smartphone come terzo fattore di autenticazione per il secondo livello delle credenziali CIE. Grazie a questa funzionalità, accedere ai servizi diventa ancora più rapido e sicuro: sarà sufficiente inquadrare un QR code con lo smartphone per verificarsi senza necessariamente avere la carta fisica a portata di mano.

Passaggi Preliminari per l’Utilizzo della CIE

Per utilizzare la CIE al posto dello SPID è necessario completare alcuni passaggi preliminari essenziali:

– Certificazione dell’app CIED: Per motivi di sicurezza, ogni dispositivo deve essere autorizzato individualmente attraverso una procedura che prevede l’invio di un token via SMS.

– Attivazione delle credenziali: Dopo aver certificato l’app sul proprio dispositivo, si procede all’attivazione delle credenziali tramite il sito https://www.cartaidentita.interno.gov.it/ o direttamente dall’applicativo mobile.

Questi step garantiscono che solo gli utenti legittimi possano accedere ai servizi utilizzando le proprie credenziali digitali.

Recupero del PIN e Attivazioni delle Funzionalità

Uno degli ostacoli più comuni nell’utilizzo della carta riguarda il PIN dimenticato o smarrito nel tempo. Fortunatamente, il sito aggiornato offre ora la possibilità di recuperare facilmente questo codice attraverso il PUC (Personal Unblocking Code), permettendo agli utenti di reimpostare i propri dati personali e attivare pienamente le funzionalità offerte dalla carta.

Vantaggi Economici ed Operativi rispetto allo SPID

L’introduzione della Carta d’Identità Elettronica come metodo alternativo allo SPID non solo promette una maggiore efficienza ma si presenta anche come soluzione economicamente vantaggiosa per il governo grazie alla riduzione dei costi associati alla gestione dello SPID stesso. Sebbene inizialmente possa sembrare meno immediata da utilizzare rispetto allo SPID tradizionale, la tendenza è quella verso un miglioramento continuo dell’esperienza utente.

Consigli Pratici per i Nuovi Utenti

Per chi non possiede ancora una Carta d’Identità Elettronica ma desidera approfittarne sostituendo la vecchia carta d’identità cartacea con quella digitale, è consigliabile prenotare quanto prima un appuntamento presso il proprio comune data l’elevata domanda e i tempi burocraticamente lunghi tipici del nostro Paese.

L’utilizzo della Carta d’Identità Elettronica al posto dello SPID rappresenta quindi non solo una scelta tecnologicamente avanzata ma anche uno strumento pratico ed efficiente a disposizione dei cittadini italiani nel loro rapporto quotidiano con la pubblica amministrazione.