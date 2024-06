Come ascoltare la musica su YouTube senza internet: il trucco

Volete ascoltare la musica su YouTube anche senza connessione ad Internet? Ecco il trucco efficace per farlo subito.

Per poter ascoltare musica facilmente dal proprio smartphone o dal PC, esistono diversi servizi che sono già oggi a nostra disposizione e vengono sfruttati ogni giorno da milioni di persone. Pensate alle piattaforme di streaming come Spotify, Apple Music o Prime Music, che con la creazione di un singolo account danno modo di godere di un catalogo praticamente infinito con brani e artisti di ogni genere ed età.

Tutti questi richiedono però l’iscrizione con un abbonamento a pagamento. Ecco dunque che potreste pensare, se non siete intenzionati a spendere soldi mensilmente per ascoltare la musica, di sfruttare YouTube. La piattaforma di Google ancora oggi dà modo di ascoltare musica, sebbene nella versione Free ci siano le pubblicità e altre limitazioni. Come per esempio l’obbligo di avere internet attivo, o forse no! Ecco un trucco per poter ascoltare la musica anche offline.

Musica su YouTube senza internet: il trucco per farlo

Quante volte vi è capitato di voler ascoltare la vostra musica preferita anche senza connessione ad internet? Magari perché dovete affrontare un viaggio in aereo e dunque sarete costretti ad impostare il telefono sulla modalità offline. Oppure perché vi sono rimasti pochi Giga di internet in vacanza e non volete spendere altri soldi. Ecco che, in questi casi, c’è YouTube che può venirvi incontro.

Se di base con la versione gratuita è obbligatorio essere connessi alla rete, il discorso cambia se attivate YouTube Premium! Si tratta di un abbonamento che, con pochi euro, vi permette di accedere ad una lunga serie di vantaggi. Come per esempio la possibilità di guardare video offline, di lasciarli in background sul telefono mentre si fa altro, di scaricare contenuti e via dicendo.

Oltre a non avere nessun tipo di pubblicità, così che la vostra musica proseguirà sempre e senza interruzioni. Esistono anche altre soluzioni, con app di terze parti che vi danno modo di scaricare i vostri brani preferiti e averli disponibili in modalità offline.

Tuttavia sarebbe sempre bene diffidare da queste possibilità. In quanto andate incontro a rischi importanti a livello di sicurezza e non solo. Si tratta di una pratica illegale e che vi espone a rischi non da poco. Valutate YouTube Premium come scelta migliore, è il “trucco” più efficace.