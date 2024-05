Come applicare la funzione nascosta di Windows che velocizza le attività sul pc

Un trucchetto che in pochissimi utenti conoscono ma è tra i più utili per migliorare le performance del proprio computer in pochi passaggi.

Sta facendo parecchio rumore sul web una clip riguardante la funzione nascosta di Windows 11, il breve video è diventato virale proprio in queste ore sui social network, tantissimi utenti ignoravano la sua esistenza. Eppure si tratta di una delle feature più utili del sistema operativo di Microsoft, dopo averla attivata le prestazioni del vostro computer subiranno una trasformazione radicale, in meglio ovviamente.

E pensare che bastano un paio di clic per ottenere il risultato sperato, niente di troppo complicato. Per chi stesse cercando una soluzione definitiva all’annoso problema del pc lento, questa potrebbe rivelarsi particolarmente azzeccata. I commenti sotto il post si sono ovviamente sprecati, gli utenti verificano l’efficacia e ringraziano.

Che state aspettando? Ora tocca anche a voi, al termine della procedura le vostre aspettative non verranno deluse. Fate attenzione a seguire per filo e per segno le istruzioni e vedrete che non riuscirete più a tornare indietro. Provate subito questa soluzione.

Windows 11, la funzione segreta che in pochi conoscono per velocizzare il pc

Conoscete a menadito tutte le feature di Windows 11? Questa forse sorprenderà anche voi. Tramite una semplice operazione è possibile aggiungere la funzione ‘Termina attività’ tra le opzioni che spuntano cliccando sulle icone delle applicazioni in funzione con il tasto destro del mouse. È ‘nascosta’, ma solo per modo di dire, perché attraverso un piccolo trucco si può sfruttare nelle operazioni di tutti i giorni.

Sulla tastiera basterà tenere premuto il tasto Win insieme al tasto corrispondente alla lettera I, questa combinazione aprirà il pannello di controllo e a quel punto bisognerà cliccare su Sistema dopodiché sul lato destro dello schermo comparirà la voce ‘Per sviluppatori’. E niente paura, potete tirare un sospiro di sollievo perché non serve un genio dell’informatica per proseguire.

A questo punto, infatti, non resterà altro da fare che attivare l’interruttore di ‘Termina attività’, selezionandolo con il mouse lo vedrete passare dal colore grigio al blu. E il gioco è fatto! Ora potrete godervi la vostra nuova funzione e ricordate che potrete disattivarla in qualsiasi momento tramite gli stessi passaggi indicati qui sopra.