Come abilitare e configurare la protezione ransomware in Windows Defender

Abilitare e configurare la protezione ransomware in Windows Defender è un passo fondamentale per garantire la sicurezza dei tuoi dati.

La sicurezza informatica è una priorità assoluta per chiunque utilizzi un computer, soprattutto in un’epoca in cui i criminali informatici vedono i nostri dati come merce preziosa da rivendere online. Una delle minacce più temute è il ransomware, un tipo di malware che può bloccare i tuoi file e richiedere un riscatto per restituirli. Proteggere il proprio sistema da tali attacchi è essenziale per garantire la sicurezza dei dati personali e professionali.

Windows Defender, l’antivirus integrato in Windows 11 e 10, offre una soluzione efficace contro il ransomware. Con funzionalità avanzate come l’accesso controllato alle cartelle e la protezione ransomware, gli utenti possono difendere i propri file e sistemi da modifiche non autorizzate.

Seguendo i passaggi descritti, si può proteggere efficacemente il tuo sistema da attacchi ransomware e mantenere i tuoi file al sicuro. Oltre a questo, è importante sempre di rimanere vigile e adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per proteggere i tuoi dati da minacce online.

Abilitare la protezione ransomware: un passo fondamentale nella sicurezza quotidiana

Per attivare la protezione ransomware in Windows Defender, la prima cosa da fare è cliccare con il tasto destro sull’icona di Windows Defender nella barra delle applicazioni e selezionare “Apri sicurezza di Windows”. Nel pannello di sinistra, seleziona “Protezione da virus e minacce” e, sotto la sezione “Protezione ransomware”, clicca su “Gestisci protezione ransomware“.

Una volta aperta la sezione della protezione ransomware, è il momento di configurare l’accesso controllato alle cartelle. Questa funzione protegge i file, le cartelle e le aree di memoria del sistema da modifiche non autorizzate da parte di malware.

Attiva l’accesso controllato alle cartelle: Trova l’opzione “Accesso controllato alle cartelle” e attivala. Questo impedirà a qualsiasi app o processo non autorizzato di modificare i tuoi file. Gestisci le cartelle protette: Clicca su “Cartelle protette” per visualizzare le cartelle attualmente protette. Puoi aggiungere altre cartelle cliccando sul pulsante “Aggiungi una cartella protetta”.

A volte, potrebbe essere necessario consentire l’accesso a determinate app che consideri sicure. Per fare ciò, utilizza la funzione “Consenti un’app tramite accesso controllato alle cartelle“. Clicca su questa voce e segui le istruzioni per aggiungere le app di cui ti fidi. Questo garantirà che le app legittime possano accedere e modificare i file nelle cartelle protette.

Windows Defender offre quindi una protezione robusta contro il ransomware, ma è sempre consigliabile adottare ulteriori misure di sicurezza, come l’uso di software anti-ransomware dedicati. Infine, mantenere il sistema operativo e i software aggiornati è essenziale per ridurre il rischio di infezioni da ransomware.