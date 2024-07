Codice dannoso arriva tramite WI-FI, la falla nel sistema scoperta da Windows

Il famoso Microsoft Windows ha recentemente scoperto una falla estremamente pericolosa, attraverso la quale può entrare un codice dannoso.

Tutti i computer del mondo, nonostante le varie protezioni e gli antivirus, continuano ad essere vulnerabili agli attacchi hacker e all’invio di codici dannosi, che potrebbero danneggiare irrimediabilmente i dispositivi. Windows, che è uno dei sistemi operativi più famosi in assoluto, ha scoperto delle criticità per un particolare codice inviato tramite Wi-Fi.

In modo particolare, gli esperti della Microsoft hanno individuato una falla nel sistema, potenzialmente in grado di creare seri problemi. Qual è allora il reale pericolo di questa inaspettata vulnerabilità? Tutti i dettagli, relativa alla sorprendete scoperta, verranno affrontati di seguito. La Microsoft, nel corso di giugno 2024, ha dichiarato di aver risolto una vulnerabilità potenzialmente rischiosa, poiché alcuni cyber criminali avrebbero potuto sfruttarla per inviare codici dannosi tramite Wi-Fi.

I vertici della multinazionale americana hanno inoltre confermato la risoluzione del problema, che ha come identificativo CVE-2024-30078, dopo il rilascio degli aggiornamenti di sicurezza per Windows e per tutti gli altri software. Qual era allora la gravità del problema? Secondo gli esperti, un hacker avrebbe potuto inviare un codice dannoso sfruttando il Wi-Fi, in modo da scaricarlo poi sui sistemi operativi Windows collocati nelle vicinanze.

I pericoli generati dalla falla scoperta da Windows

Al momento non ci sono però altri dettagli in merito, poiché la Microsoft non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali che descrivano minuziosamente l’accaduto. L’unica nota rilasciata dalla multinazionale afferma che un eventuale cyber criminale, se volesse sfruttare la vulnerabilità del sistema, dovrebbe fisicamente posizionarsi nelle vicinanze del bersaglio, affinché possa inviare e ricevere segnali radio.

Un’altra informazione da non sottovalutare, rilasciata sempre dai vertici del colosso americano, dice che l’aggressore potrebbe anche inviare un pacchetto di rete dannoso ad un sistema vicino, utilizzando un adattatore di rete Wi-Fi. Si tratta quindi di una particolare operazione, che consentirebbe l’esecuzione di codici da remoto dopo una convalida errata dei dati inviati in input.

Per la precisione, la vulnerabilità potrebbe colpire il driver Wi-Fi nativo del sistema operativo nwifi.sys, che è un componente software essenziale per il funzionamento del computer. Nonostante il problema appaia più grande del previsto, non dovete assolutamente preoccuparvi. Per risolvere la questione è sufficiente avviare l’aggiornamento cumulativo di giugno 2024 distribuito da Microsoft. Gli esperti consigliano inoltre di controllare l’eventuale presenza di nwifi.sys nell’elenco dei file in uso.

Se quest’ultimo non dovesse esserci, allora potrete stare tranquilli, poiché il sistema sta utilizzando un driver non vulnerabile. Per verificare se il file in questione sia presente dovete semplicemente premere Windows+X, scegliere Gestione dispositivi, cliccare su Scheda di rete, selezionare l’adattatore Wi-Fi e poi aprire la scheda Driver.