Cobra Kai 6, spunta un grande mistero di Mr Miyagi: “Ideali di Daniel messi in dubbio”

Nella nuova stagione di Cobra Kai ci sono delle novità e dei misteri. Ecco cosa succederà ai personaggi della serie tv di Netflix.

Cobra Kai è una delle serie televisive più interessanti trasmesse prima su Youtube Premium e ora su Netflix, il noto portale di streaming di film e altri contenuti multimediali. La serie statunitense ha appassionato tutti, non solo i fan della serie action. Attualmente è in lavorazione la sesta stagione, che rivela tantissime novità riguardo ai personaggi e alla trama del sequel.

Ci sono alcuni spoiler sulla sesta stagione, la quale promette di svelarci alcuni dettagli su Mr. Miyagi. I personaggi subiranno un’evoluzione in tutto il corso della stagione della appassionante serie tv del genere azione. Ci saranno infatti alcuni segreti che sono stati nascosti a Daniel LaRusso e altrettanti misteri che scuoteranno tantissimo il personaggio. Ma vediamo in questo articolo di quali spoiler sono emersi.

Cosa succederà nella sesta stagione di Cobra Kai e quando verrà trasmessa

Le riprese di Cobra Kai sono finite e presto ci sarà la nuova stagione che promette episodi appassionanti. Questi nascondono novità sulla trama, che farà evolvere i personaggi, portandoli a scoprire nuove cose e amalgamarsi al corso degli eventi. Uno di questi è proprio Daniel, che sarà frustrato a causa di alcune cose che scoprirà nel corso della serie della fiction targata Netflix. Mettetevi comodi per leggere qui un po’ di spoiler.

Come detto si parlerà del passato di Mr. Miyagi che rivelerà dei segreti nascosti a LaRusso. Quest’ultimo si sentirà inizialmente frustrato e si troverà a mettere alla prova i suoi ideali e la sua considerazione nei confronti del suo mentore. L’intento della nuova stagione è mostrare gli errori di Miyagi per dare una forma più umana al personaggio, con tutti i suoi difetti, anche se non si stravolgerà la visione positiva che i fan e i personaggi hanno di lui.