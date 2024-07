Cobra Kai 6, la data di uscita della seconda parte

Netflix ha pubblicato un video e ha svelato quando ripartirà l’ultimo capitolo di Cobra Kai, la serie tv ispirata all’iconico Karate Kid.

C’è grande attesa per l’ultima stagione della sere televisiva Cobra Kai, giunta alla sesta – e ultima – edizione. L’ampio successo aveva innescato la convinzione che un altro capitolo sarebbe stato presto prodotto ma non sono mancati i problemi e i ritardi, che hanno aumentato ancora di più le aspettative e la suspence. Di recente, un nuovo video uscito su Netflix ha annunciato che la data di uscita dell’ultima stagione è alle porte.

Non poteva che essere così, visto il successo crescente di questa serie ispirata al film anni ’80 Karate Kid, di cui in realtà è una vera e propria continuazione. Cobra Kai è infatti ambientato in un’epoca temporale di 34 anni dopo gli eventi iniziali e riprende il fil rouge con il conflitto – mai sopito – tra Johnny Lawrence e Daniel LaRusso. L’ultima stagione, annunciata con enfasi e con la promessa di un “finale col botto”, riparte temporalmente dopo 1 anno dagli eventi della quinta stagione.

Quando esce l’ultima stagione di Cobra Kai? Cosa rivela il video di Netflix

L’attesa per la sesta e ultima stagione della serie tv Cobra Kai è iniziata un anno e mezzo fa, quando a gennaio 2023 Netflix annunciò la conferma del nuovo capitolo di Cobra Kai. Produttori e sceneggiatori festeggiarono insieme a tutti i telespettatori che avevano imparato ad amare la serie coi suoi personaggi e che volevano gustarsi il promesso “gran finale”.

Da allora però sono capitati alcuni ritardi, dovuti soprattutto allo sciopero degli attori hollywoodiani e degli addetti alle riprese, che hanno di fatto stoppato gli avanzamenti. In molti si chiedono come finirà la serie, visto che al termine della quinta stagione sono rimasti diversi irrisolti. Si pensi all’arresto di Terry Silver, il futuro del Cobra Kai incerto, la rivalità tra gli studenti di Terry e quelli di Kim Da-Eun.

E ovviamente anche la nascita del figlio di Johnny e Carmen, evento felice ma che potrebbe compromettere la partecipazione di Johnny al Sekai Takai. Manca anche la sicurezza della presenza di Julie Pierce, allieva del leggendario maestro Miyagi, che è stata forse volutamente resa nebulosa. Infatti l’importanza del suo ruolo non è mai stato enfatizzato abbastanza, almeno secondo molti fan del film e della serie Netflix.

Ma la vera domanda è: quando inizierà la sesta e ultima stagione? Al momento si sa che la produzione è ufficialmente attiva e sono iniziate le riprese, ma non c’è una data precisa indicata da Netflix. La speranza è che l’ultimo capitolo soddisfi le altissime aspettative.