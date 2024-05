CIE, open day a maggio: come fare per richiederla per averla immediatamente

I vantaggi della CIE in termini di sicurezza e praticità sono evidenti e i cittadini che ne fanno richiesta sono sempre di più.

Nell’era digitale in cui viviamo, avere documenti che facilitino l’accesso ai servizi online è diventato fondamentale. La Carta d’Identità Elettronica (CIE) è proprio una di queste soluzioni, che agisce come un documento di identità tradizionale ma offre anche accesso semplificato a numerosi servizi della Pubblica Amministrazione attraverso il sistema “Entra con CIE” e fare tutto velocemente.

Questo strumento permette, tra le altre cose, di verificare la propria identità in modo sicuro e rapido, accedere a servizi digitali, recuperare il codice PUK e firmare documenti elettronici. Di fronte alle sfide burocratiche che spesso caratterizzano il rinnovo o l’emissione di nuovi documenti, molti comuni hanno trovato una soluzione efficace per facilitare questi processi: l’organizzazione di open day dedicati alla CIE.

Open Day per la CIE: un’opportunità da non perdere

Gli open day per la Carta d’Identità Elettronica sono momenti durante i quali i cittadini possono richiedere o rinnovare la loro CIE in modo più rapido rispetto alle procedure standard. Ad esempio, a maggio, il Comune di Roma offre questa opportunità, facilitando l’accesso a tutti i residenti interessati. Durante questi incontri, specifici uffici anagrafi dei municipi rimarranno aperti con orari prolungati per accogliere il maggior numero di persone.

L’open day è previsto per oggi 12 maggio. Ogni municipio partecipante ha organizzato gli orari di apertura in modo da coprire l’intera giornata, alcuni estendendo il servizio anche fino alle 16.00. I cittadini possono visitare le sedi nei seguenti indirizzi:

Municipio V : Via di Torre Annunziata, 1

: Via di Torre Annunziata, 1 Municipio VIII : Via Benedetto Croce, 50

: Via Benedetto Croce, 50 Municipio XV: Via Enrico Bassano, 10

È essenziale, per partecipare agli open day, prenotare un appuntamento tramite il sito Agenda CIE del Comune di Roma. La prenotazione può essere effettuata a partire dal giorno precedente l’open day. Al momento dell’appuntamento, i cittadini dovranno presentarsi con una fototessera recente, il vecchio documento d’identità, una carta di pagamento elettronica per il pagamento della tariffa prevista e la conferma della prenotazione.

Questi eventi sono un’ottima occasione per chi ha la necessità di rinnovare la propria carta d’identità o di ottenerne una nuova senza dover attendere i lunghi tempi d’attesa che sempre più caratterizzano la burocrazia italiana.