Chrome, finalmente la funzione più attesa: svolta per chi usa molto i file PDF

Google aggiunge una funzione molto attesa al suo popolare browser, che sarà sicuramente accolta con favore dagli utenti.

La gestione dei documenti PDF è una pratica estremamente comune ma spesso complessa per professionisti e studenti. Questi file, infatti, necessitano frequentemente di essere modificati o firmati digitalmente, ma la ricerca di strumenti gratuiti che facilitino queste operazioni senza compromessi sulla sicurezza o sulla qualità è spesso una vera sfida.

Questa limitazione costringe molti utenti a ricorrere a processi macchinosi come la stampa dei documenti per poi doverli scannerizzare nuovamente dopo le modifiche manuali. Fortunatamente, sembra che una soluzione sia finalmente all’orizzonte, promettendo di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con i documenti PDF direttamente dal nostro browser preferito. Questo cambio di paradigma potrebbe significare la fine di un’era di inconvenienti, aprendo le porte a una gestione dei documenti più fluida e integrata.

Firmare i PDF non sarà più un problema grazie a Google Chrome

Google Chrome, il browser web che domina il panorama internet con la sua vasta gamma di funzionalità intuitive e potenti estensioni, sta per introdurre un’aggiunta che molti aspettavano con impazienza. Tra le funzioni già apprezzate come il gestore delle password e le opzioni per il risparmio energetico, si aggiungerà presto la capacità di firmare digitalmente i documenti PDF senza uscire dal browser.

Questo aggiornamento è stato segnalato dagli utenti che hanno analizzato il codice sorgente di Chromium, il progetto open-source dietro a Google Chrome. Fino a questo momento, il visualizzatore PDF integrato in Chrome permetteva agli utenti di eseguire azioni basilari come lo zoom, l’adattamento del contenuto alla dimensione della pagina, la visualizzazione su due pagine, la rotazione e l’accesso rapido all’indice.

Mancava la possibilità di effettuare modifiche più sostanziali come l’inserimento di firme digitali, ma fonti autorevoli, come Windows Report, hanno rivelato che il supporto per la firma digitale di documenti è in via di sviluppo e potrebbe essere implementato molto presto.

La nuova funzione di firma digitale sarà disponibile su una varietà di piattaforme, tra cui Mac, Windows, Linux, Chrome OS, Fuschia e Lacros. Dettagli sul timing del rilascio rimangono incerti, ma le indicazioni suggeriscono che la versione 126 di Chrome potrebbe essere quella che finalmente incorporerà questa attesa funzionalità

Chrome si sta muovendo per colmare il divario con i concorrenti come Microsoft Edge, che offre già un visualizzatore PDF con strumenti di modifica avanzati. L’introduzione della firma digitale è solo la punta dell’iceberg, dato che si prevede l’arrivo di ulteriori strumenti che renderanno la gestione dei PDF ancora più completa e integrata.