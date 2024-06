Chi ha pubblicato una foto su Facebook? Puoi scoprirlo con questo trucco

Facebook, uno dei più grandi social network al mondo, offre diverse funzionalità che possono essere sfruttate per scopi diversi, tra cui la ricerca di persone attraverso le immagini.

Questo può essere particolarmente utile se hai trovato un’immagine interessante e vuoi sapere chi l’ha pubblicata. In questo articolo, esploreremo come utilizzare la ricerca immagini di Facebook per identificare l’autore di una foto.

Ogni foto caricata su Facebook è associata a un ID unico, composto da una serie di numeri. Questo ID può essere utilizzato per risalire alla persona che ha pubblicato l’immagine. Per iniziare il processo, devi prima trovare questo ID. Quando trovi un’immagine su Facebook che desideri investigare, fai clic destro sull’immagine e seleziona “Apri immagine in una nuova scheda”. Questo ti porterà a una pagina dove l’URL contiene vari elementi; cerca la serie di numeri che generalmente segue il formato `fbid=123456789012345`. Questa sequenza numerica è l’ID della foto.

Una volta ottenuto l’ID dell’immagine, puoi usare questo numero per andare direttamente alla pagina specifica dove la foto è stata pubblicata. Apri una nuova scheda nel tuo browser e digita `https://www.facebook.com/photo.php?fbid=` seguito dall’ID dell’immagine. Premendo Invio verrai reindirizzato alla pagina dove potrai vedere chi ha caricato la foto e potenzialmente altre informazioni pertinenti come commenti o altre interazioni. Questo metodo è diretto e efficiente perché ti porta esattamente alla fonte dell’immagine senza dover navigare attraverso profili o pagine.

Utilizzo della Ricerca Google per Trovare Fonti Alternative

Un altro metodo efficace per scoprire chi ha pubblicato un’immagine su Facebook consiste nell’utilizzare Google Immagini. Fai clic destro sull’immagine desiderata su Facebook e seleziona “Cerca con Google”. Una volta che i risultati vengono visualizzati, vai sulla sezione “Trova fonte dell’immagine” e filtra i risultati selezionando “Facebook”.

Questa ricerca può rivelarti non solo il profilo originale che ha postato l’immagine ma anche altri post o pagine dove la stessa immagine è stata condivisa. È importante notare che questo metodo potrebbe non sempre fornire risultati accurati a causa delle impostazioni di privacy degli utenti o della natura dinamica del web.

È fondamentale ricordarsi delle questioni legate alla privacy quando si utilizzano queste tecniche. Assicurati sempre di rispettare le normative sulla privacy e i termini d’uso del servizio quando cerchi informazioni sugli utenti sui social media. L’utilizzo delle informazioni ottenute tramite questi metodi dovrebbe sempre essere fatto con responsabilità ed eticamente corretto.

In conclusione, sia che tu stia cercando di trovare il creatore originale di un meme divertente o cercando maggiori dettagli su una foto impressionante vista online, le tecniche sopra descritte offrono modi efficaci per scoprire chi ha pubblicato un’image su Facebook usando semplicemente il suo ID o attraverso ricerche visive esterne.