Chi ci investe oggi farà soldi a palate, altro che IA e Bitcoin: ecco dove sta l’oro vero

L’oro vero per i grandi investitori americani non è più il bitcoin né l’intelligenza artificiale: c’è un nuovo business di cui tutti parlano.

Il mondo cambia e cambiano gli uomini, con i loro bisogni e i loro valori. Per fare affari, quindi, bisogna intercettare i bisogni delle masse e anticipare i nuovi trend prima che diventino dominanti. E, con pochi dubbi, esiste un settore in veloce espansione, che può già essere definito come industria. L’impressione è che il suo mercato continuerà a crescere, inesorabilmente.

Per questo, c’è chi dice che il nuovo vero oro su cui investire non sia più la moneta digitale, né l’AI, e non dovrebbe nemmeno tanto conveniente buttarsi sulle terre rare o tornare agli evergreen come argento e rame. C’è un settore in particolare su cui molti esperti stanno facendo convergere tutto il loro interesse. Un trend che, per più ragioni, non dà l’impressione di essere transitorio o ancora troppo embrionale.

Abbiamo quindi a che fare con un settore che è considerato da molti come un investimento già promettente di per sé e che nel futuro prossimo potrebbe evolvere in qualcosa di davvero enorme. I motivi sono facilmente intuibili. L’investimento sfrutta infatti delle contingenze sotto gli occhi di tutti, come l’aumento dell’aspettativa di vita e la crescente attenzione che l’uomo pone sull’apparenza e sulla cura esteriore.

Il nuovo oro degli investitori: il settore su cui bisogna investire subito

Il settore da tenere d’occhio è quello della ricerca dell’eterna giovinezza. Niente di mistico o di alchemico. Parliamo dell’industria dell’anti-aging e della longevità. Non è così complicato cogliere l’andazzo: la gente non è mai stata così interessata a prodotti e servizi dedicati al mantenersi in salute e al rallentare, in ogni modo possibile, i segni dell’invecchiamento.

I consumatori, specie quelli ricchi, sono pronti a spendere senza limiti in centri benessere, abbonamenti in palestra, integratori, creme miracolose, chirurgia, eccetera. Solo negli USA, il settore del benessere vale quasi 500 miliardi di dollari negli Stati Uniti. A livello mondiale il giro di affari dovrebbe essere di 2 miliardi di milioni di dollari.

La spesa pro capite per il benessere cresce dunque in tutto il mondo. E ogni giorno nascono nuove startup che sviluppano prodotti innovativi dedicati alla longevità. Attenzione: il mercato è un settore sempre imprevedibile e con questo articolo non vogliamo dare consigli di borsa o trading. Ciò che facciamo è descrivervi un trend, che all’estero ha già coinvolto tanti uomini di affari e broker.

L’industria della longevità si rivolge a quella moltitudine che non vuole accettare l’invecchiamento e al soddisfacimento dei bisogni indotti dai nuovi consumi. Alcuni dati sono oggettivi, come la percentuale crescente di anziani e i conseguenti cambiamenti nelle tendenze di consumo e nella necessità di servizi. E tutto ciò lascia intravedere nuove opportunità.

Il punto è che ogni investimento comporta dei rischi. E per evitare brutte sorprese è fondamentale fare delle ricerche approfondite. La medicina anti-aging è di certo un campo in rapida evoluzione, ma per investire in questo settore sarebbe bene capirne almeno un po’ di ricerca, politiche mediche internazionali e farmacologia.