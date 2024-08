Che cos’è esattamente il WiFi 7: vale la pena spendere i soldi che costa oppure no?

La decisione di adottare il Wi-Fi 7 in questo momento dipende dalle specifiche necessità dell’utente e dal budget a sua disposizione.

La tecnologia continua a evolversi a ritmi a volte impressionanti, influenzando tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana. Una delle aree più dinamiche è senza dubbio quella delle reti wireless, essenziali per garantire connessioni rapide e affidabili in un mondo sempre più connesso. Negli ultimi anni, si sono susseguiti significativi miglioramenti nelle tecnologie Wi-Fi, portando a standard sempre più avanzati.

L’adozione del Wi-Fi 7, al momento, comporta costi elevati e richiede dispositivi compatibili – computer-idea.it

Ora, con l’avvento del Wi-Fi 7, si prospetta una nuova rivoluzione nel modo in cui accediamo a internet e utilizziamo i dispositivi connessi. Mentre molti utenti stanno ancora passando a Wi-Fi 6 o Wi-Fi 6E, il Wi-Fi 7 si prepara a diventare il nuovo standard di riferimento.

Questo avanzamento rappresenta già un notevole salto tecnologico, ma come tutte le novità di questo genere, si presenta con un costo elevato che solleva interrogativi sulla sua convenienza rispetto alle tecnologie precedenti. La questione è particolarmente rilevante dato che l’adozione di nuovi standard richiede non solo l’acquisto di nuovi router, ma anche di dispositivi compatibili.

Wi-Fi 7: caratteristiche e vantaggi

Il Wi-Fi 7, conosciuto tecnicamente come IEEE 802.11be, promette miglioramenti sostanziali rispetto ai suoi predecessori. Tra le sue caratteristiche principali vi è la capacità di offrire velocità fino a quattro volte superiori rispetto a Wi-Fi 6 e 6E, grazie all’utilizzo di canali più larghi, fino a 320 MHz, che consentono una maggiore trasmissione di dati.

Questo incremento di velocità si traduce ovviamente in una migliore esperienza per attività ad alta intensità di banda, come lo streaming video in alta definizione, il cloud gaming e le applicazioni di realtà aumentata e virtuale. Un’altra innovazione chiave è l’Operazione Multi-Link (MLO), che permette al Wi-Fi 7 di connettere dispositivi su più bande simultaneamente.

Questa caratteristica ha la doppia funzione di aumentare la velocità complessiva della rete e migliorare l’efficienza e la stabilità della connessione, riducendo la latenza e superando i limiti delle bande singole. L’adozione del Wi-Fi 7 comporta inevitabilmente costi elevati, non solo per l’acquisto di router compatibili, ma anche per l’aggiornamento dei dispositivi.

Solo in alcuni casi, grazie alla retrocompatibilità, questi nuovi router possono supportare anche le tecnologie precedenti. La domanda se valga la pena investire ora dipende principalmente dalle esigenze individuali. Per chi necessita di massima velocità e bassa latenza, come i professionisti del gaming o gli utenti di applicazioni AR/VR, l’adozione anticipata potrebbe giustificare la spesa.

Per la maggior parte degli utenti, tuttavia, il Wi-Fi 6E rimane una scelta valida e più economica per il momento, considerando che la maggior parte delle applicazioni quotidiane non sfruttano ancora appieno le capacità offerte dal Wi-Fi 7. L’attuale scarsità di dispositivi compatibili rende inoltre l’upgrade meno urgente, suggerendo che attendere una maggiore diffusione e un calo dei prezzi possa essere la scelta più prudente.