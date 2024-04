Che cos’è Apple Presto e perché sta per cambiare per sempre il mondo della tecnologia

Si chiama Apple Presto ed è il nuovo progetto all’apparenza rivoluzionario dell’OEM di Cupertino. Così cambierà il mondo della tecnologia.

Che Apple sia una delle aziende più avveniristiche e rivoluzionarie dell’intero settore tech, non è una sorpresa. Si può partire dai primi Mac per passare all’iPhone 2G, capace di dar vita alla rivoluzione degli smartphone. Fino ad arrivare ai giorni nostri, con l’Apple Vision Pro al momento in stato embrionale ma che nei prossimi anni potrebbe rappresentare il nuovo standard a cui tutti nuovi dovremo abituarci.

Ma non è finita qui perché, come sempre, dalle parti di Cupertino ci sono diversi progetti che stanno venendo progettati e sviluppati nel dettaglio. E alcuni di questi promettono già da ora di poter cambiare per sempre il mondo della tecnologia. Agli occhi degli appassionati è apparso in particolare un sistema, ossia Apple Presto. Ecco di che cosa si tratta e perché dovrebbe interessare anche voi.

Apple Presto: cos’è, quando arriva e perché potrebbe essere rivoluzionario

Si tratta di un cambiamento enorme, che già nelle prossime settimane dovrebbe diventare realtà e cambierà per sempre il mondo della tecnologia. Almeno stando alle premesse, poi resta da vedere in che modo il tutto verrà accolto dai consumatori e se effettivamente verrà apprezzato o meno.

Apple Presto altro non è che un progetto studiato per gli Apple Store. Non dei semplici negozi, ma dei centri di raccolta per tutti i fedeli alla mela morsicata. Dove poter vivere delle esperienze inclusive, che non si limitano all’acquisto di nuovi prodotti. Secondo quanto si legge, con Apple Presto i dipendenti dell’Apple ore potranno aggiornare i software degli iPhone mentre sono ancora nelle confezioni.

Utilizzando una modalità wireless. Ne ha parlato Mark Gurman di Bloomberg nella sua ultima edizione della newsletter. Stando alle sue parole, già ad aprile buona parte dei negozi Apple negli Stati Uniti avrà questo nuovo sistema. Si tratta di una tecnologia molto interessante, in quanto l’addetto vendita potrà posizionare sulle scatole degli iPhone da vendere un dispositivo simile ad un pad.

Che darà modo di accedere al melafonino, aggiornarlo e poi segnarlo. Così che i clienti potranno uscire dal negozio già con l’ultima versione di iOS attiva. Una volta arrivati a casa, basterà scartare tutto, procedere con l’accensione e iniziare a vivere l’esperienza unica che solo Apple ha da offrire.