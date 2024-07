Chat GPT, lo stai usando nel metodo sbagliato: i trucchi per utilizzarlo come un vero professionista

Per utilizzare questo strumento come un vero professionista è necessario comprendere e applicare le giuste tecniche di interazione.

Sembra passato ormai molto tempo da quando, nel novembre 2022, ChatGPT è arrivato sulla scena mondiale e ha rapidamente catturato l’attenzione di milioni di persone. Con oltre un milione di utenti raggiunti in soli cinque giorni, questo modello linguistico avanzato si è da subito distinto per la sua potenza e versatilità, entrando nella quotidianità di milioni di professionisti. Nonostante questa diffusione, però, molte persone non riescono ancora a sfruttare appieno le sue capacità.

L’uso improprio e non consapevole di ChatGPT può portare a risposte generiche e inaffidabili. Se non vengono fornite indicazioni chiare e specifiche, il modello può generare contenuti addirittura dannosi. È quindi fondamentale capire come interagire con questo strumento per massimizzare i benefici che può offrire.

Per ottenere il massimo da queta tecnologia, è necessario essere a conoscenza delle sue limitazioni intrinseche. Una volta consapevoli del suo meccanismo di funzionamento, sarà necessario imparare a porre le giuste domande, nel modo più appropriato.

ChatGPT e l’arte del prompt: come sfruttare al meglio la potenza del chatbot IA

Allie K. Miller, imprenditrice AI ed ex product manager di IBM Watson, ha condiviso qualche tempo fa alcuni consigli per utilizzare ChatGPT in modo sicuro ed efficiente. Alla base del funzionamento di questo strumento, infatti, c’è la cosiddetta “arte dei prompt“. I prompt sono le istruzioni che si danno al modello per guidarne le risposte. L’efficacia dei prompt dipende dalla loro chiarezza, specificità e struttura.

Con “arte dei prompt” si intende quindi la pratica di formulare richieste a modelli linguistici come ChatGPT in modo da ottenere risposte precise e utili. Prima di tutto, è essenziale essere specifici, dettagliando esattamente cosa si vuole ottenere. Ad esempio, invece di chiedere semplicemente “Scrivi un paragrafo sulla tecnologia in ambito finanziario“, si potrebbe dire “Scrivi un paragrafo sui benefici della tecnologia nella sicurezza delle transazioni finanziarie“.

Utilizzare restrizioni, come limitare la lunghezza della risposta o richiedere l’uso di determinate parole chiave. Fornire esempi di scrittura di alta qualità a ChatGPT può essere poi utile per affinare lo stile e migliorare i contenuti generati. Mostrare al modello esempi di ciò che si desidera può migliorare significativamente la qualità delle risposte. Ad esempio, si può fornire un paragrafo ben scritto e chiedere al modello di emulare quello stile.

Infine, sperimentare con diversi prompt aiuta a ottenere risposte più precise e utili. Se una risposta non è soddisfacente, l’utente dovrebbe continuare la conversazione chiedendo di affinare i risultati di volta in volta, secondo direttive specifiche. Non esiste quindi un unico modo corretto per interagire con il modello: la sperimentazione è la parte fondamentale.