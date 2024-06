Chat GPT, le nuove funzioni per gli studenti lasciano tutti senza parole: non dovrete più fare nulla

Ci sono nuove funzioni per gli studenti su ChatGPT che vi lasceranno senza parole. Da oggi, non dovrete fare più nulla.

Arrivato in sordina, in breve tempo ha saputo conquistare tutti e oggi è uno degli strumenti più utilizzati in assoluto. ChatGPT è un bot intelligente lanciato da OpenAI e che si appoggia sull’intelligenza artificiale per poter risolvere problemi e per fornire risposte in men che non si dica a qualsiasi quesito. Lavorando con il machine learning, continua a migliorare di giorno in giorno grazie alle conversazioni avute da altri utenti in tutto il mondo.

A tutto questo vanno poi ad aggiungersi gli aggiornamenti introdotti dagli sviluppatori, sempre più congeniali alle esigenze della clientela e che daranno modo in futuro di risolvere anche i problemi più gravi. Oggi vi parliamo di una funzione che vi tornerà utilissima soprattutto se siete studenti. Vi basterà fare in questo modo e avrete a disposizione feature a cui mai avevate pensato di poter accedere prima d’ora: non ve ne staccherete più!

ChatGPT si aggiorna: le nuove funzioni utili per gli studenti

Queste nuove funzioni di ChatGPT sono tutte da provare, soprattutto se siete studenti e avete bisogno di un aiuto in più. Tutto quello che dovete fare è seguire questi passaggi in maniera congeniale. E potete farlo anche dall’app per smartphone, senza necessariamente dover avere un computer a portata di mano. Così che possiate goderne mentre siete in classe o in biblioteca, oltre che in casa.

Avreste mai pensato di poter risolvere problemi di matematica usando il chatbot di OpenAI? Tutto quello che dovete fare è aprire l’app del chatbot, fare clic sul tasto a sinistra del menu e poi su Esplora GPT. A questo punto, vi spunterà una libreria con tantissime funzionalità diverse.

Scorrete fino a Visualizza altri GPT e cercate Math Mentor. Dopo averlo trovato, cliccateci sopra e poi scegliete Avvia Chat. Nulla di più semplice, ora potrete chiedere qualsiasi cosa e ottenere una risposta immediata. E se avete un problema scritto sui libri, su una slide dal PC o anche solo negli appunti del quaderno, premete sull’icona della fotocamera e fategli una foto.

Andando poi a scrivere come prompt “Risolvi spiegando i vari passaggi in italiano“. In qualche istante avrete la soluzione. E non solo, perché potrete anche chiedere spiegazioni più nel dettaglio di determinati passaggi. Come se foste davanti al vostro professore.