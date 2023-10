Chat di incontri, non ti interessa ma non sai come dirglielo: fai così o diventerà un tormento

Non sempre le conoscenze sulle chat di incontri vanno a buon fine. Ma come comunicare il disinteresse per non essere cercati più?

Un tempo il problema era “fare match”. Oggi, addirittura, comunicare una mancanza di interesse. I tempi cambiano, ma queste dinamiche fanno sempre parte dell’amore (o, comunque, delle relazioni) ai tempi delle app di dating. Ecco come dire su una chat di incontri che non siamo interessati. Ed evitare dunque di protrarre un rapporto poco proficuo.

In principio fu Tinder. Ma col tempo sono proliferate le app che promettono di trovare (facilmente) l’anima gemella. Ormai basta aprire gli store dei nostri smartphone per trovarne a decine. Questo perché sempre più persone cerca una relazione, ma anche una scappatella online.

Capita, dunque, di incontrare qualcuno, di essere interessati e di iniziare una relazione, più o meno duratura. Magari anche solo un flirt. Ma capita anche, dopo il primo incontro, di vivere una sensazione particolare, che nel gergo è detta “fizzling” e che può essere descritta come l’assenza di interesse, la volontà di dire alla persona in questione che non sono più interessati. Ma non sanno come fare e, quindi, diventano più lenti e concisi nelle loro risposte prima di fermarsi del tutto, sperando che questo possa essere meno offensivo.

Ovviamente, chiunque di noi preferirebbe una chiara comunicazione di disinteresse. Cosa che, però, arriva raramente. E, allora, come fare a comunicare che non c’è più quella spinta iniziale?

Chat di incontri: come comunicare l’assenza di interesse?

Un messaggio di testo gentile ma chiaro subito dopo il primo appuntamento è certamente accettabile, soprattutto se si ha bisogno di un po’ di tempo per valutare se lo si desidera o meno. Durante un appuntamento o dopo, questo tipo di comunicazione chiara può sembrare complicata, fonte di ansia o addirittura spaventosa, in particolare per le giovani donne.

Ma, attenzione, perché la mancanza di chiarezza può suscitare fastidi e molestie, anche sui social, anche sulle chat di incontri. Non solo le donne ricevono messaggi o immagini non richieste e sessualmente esplicite sulle app di appuntamenti, ma molti studi testimoniano come abbiano continuato a essere contattate dopo dicendo che non erano interessate. Chiaramente la situazione può degenerare con insulti e minacce. Il consiglio è sempre quello di avvertire le forze dell’ordine.

In generale, pensando alle app di incontri, dobbiamo pensare che stiamo interagendo con un estraneo verso il quale non abbiamo più obblighi di qualsiasi altro estraneo che si possa incontrare nella vita quotidiana. Un buon modo è interrompere il contatto semplicemente annullando la corrispondenza. Questo è il modo più chiaro e semplice per comunicare disinteresse. Invece di tacere e mantenere una connessione percepita sull’app, questa strategia semplice non lascerà spazio a confusione o molestie.