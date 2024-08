C’è una nuova intelligenza artificiale parlante e arriva da Google

L’evento “Made by Google” ha svelato al mondo i nuovi Pixel 9, ma tra le novità più eclatanti figura Gemini Live.

La sua dimostrazione ha lasciato il pubblico a bocca aperta per l’efficacia con cui gestisce conversazioni naturali e continue, segnando un vero e proprio punto di svolta nell’ambito delle interazioni con le intelligenze artificiali.

Uno degli aspetti più apprezzati di Gemini Live è senza dubbio la sua facilità d’utilizzo. Integrata su dispositivi come il Pixel 8 Pro e il S24 Ultra, questa IA permette agli utenti di attivare l’Assistente e scegliere tra dieci voci diverse, personalizzando così profondamente l’esperienza d’uso. Le conversazioni fluiscono in modo così naturale da permettere agli utenti di proseguire le loro attività sul telefono senza alcuna interruzione.

La qualità delle interazioni garantite da Gemini Live è notevole. Gli utenti possono fare domande consecutive senza necessità di riattivare l’assistente vocale ogni volta, creando un dialogo che ricorda quello umano. Questa IA riesce a fornire risposte dettagliate e contestualizzate, mostrando una comprensione dei temi trattati che va ben oltre le aspettative comuni.

Limitazioni e potenzialità

Nonostante le sue avanzate capacità conversazionali, Gemini Live presenta alcune limitazioni: la necessità di una connessione internet attiva poiché opera nel cloud ed è priva dell’accesso a informazioni personali come calendario o email dell’utente. Tuttavia, spicca per funzionalità innovative quali la traduzione immediata o la capacità di riprendere conversazioni precedenti grazie alla memoria interna.

Oltre alle richieste informative standard, Gemini Live eccelle nell’assistenza per ricerche più complesse come trovare ricette adattabili alle preferenze personali o suggerire idee regalo basandosi su dettagli forniti dall’utente. Questa flessibilità nel fornire soluzioni personalizzate mette in evidenza il potenziale dell’intelligenza artificiale nel comprendere ed elaborare richieste intricate.

La performance offerta da Gemini Live apre nuove prospettive per gli assistenti vocali nei dispositivi smart del futuro. L’integrazione nei dispositivi Google Nest promette miglioramenti significativi nella gestione della domotica intelligente, rendendo possibile controllare gli ambienti domestici attraverso comandi vocali intuitivi ed efficaci.

Gemini Live si posiziona all’avanguardia nel settore delle intelligenze artificiali conversazionali grazie alla sua abilità unica nel gestire dialoghi continui in maniera naturale – un vero punto di riferimento per le future innovazioni tecnologiche in questo ambito.