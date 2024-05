C’è un trucco per rendere il tuo iPad estremamente più veloce: sarà come appena comprato

Prima di pensare a comprare un nuovo iPad c’è una cosa che puoi fare. Con questo trucco il tuo tablet della Mela tornerà scattante.

Quando il tuo tablet o lo smartphone cominciano a perdere i colpi la soluzione potrebbe essere quella di acquistare qualcosa di nuovo. E del resto c’è adesso il nuovo e chiacchieratissimo iPad Pro 2024 dotato di chip serie M di ultima generazione.

Un oggetto estremamente sottile, molto performante e che quindi ti garantisce da subito performance impareggiabili. Ma se ti dicessimo che in realtà non c’è bisogno di comprare un nuovo iPad? Quello che possiedi può ancora dare tanto. C’è per questo un trucco che devi conoscere. Un trucco che può aiutarti anche in altre occasioni.

Con il passare del tempo e l’utilizzo, tutti i device finiscono con il diventare sempre un po’ più lenti, sempre un po’ meno affidabili e in buona sostanza rasentano l’inutilità. Per queste situazioni quello che si può fare è acquistare un oggetto nuovo. E se invece si potesse avere un device nuovo ma senza comprarlo effettivamente?

Un iPad che viaggia nel tempo

C’è un modo per risistemare le cose con il tuo iPad senza che tu debba per forza fare un upgrade. Quello che devi provare a fare è un reset di fabbrica. Una procedura che, come accennavamo, è comoda anche molte altre situazioni. Ma vediamo perché può restituirti un tablet della Mela più veloce. Con un reset di fabbrica, tutto ciò che nel tempo si è aggiunto viene cancellato. Tutte le app, gli aggiornamenti al sistema operativo, i dati, i file.

Tutto eliminato, il device ritorna alla sua condizione originale come quando è uscito dalla scatola. Questa condizione ti permette di bypassare problemi che potrebbero essersi creati con qualche aggiornamento o qualche file. In più, eliminando tutto ciò che c’è nella memoria, il tablet ritorna a poter utilizzare per intero lo spazio al suo interno.

Se decidi di tentare questa via, però, presta attenzione. Un reset di fabbrica, infatti elimina tutto ciò che c’è sul tablet. E quando diciamo tutto intendiamo anche tutte le password che hai messo. È quindi sempre bene fare un backup all’esterno prima di procedere. Come accennavamo, però, il reset di fabbrica è utile anche in altre situazioni.

Se per esempio il tuo tablet è ancora buono ma hai deciso comunque di fare un upgrade o di passare ad altro, potresti pensare di dare quel device a un tuo parente oppure ad un amico. Eseguire il reset di fabbrica ti permette di dargli un device nuovo e senza che ci siano i tuoi dati personali ad ingombrare.

Stesso discorso se, anziché regalarlo a qualcuno, decidi di portarlo indietro per un cambio. Ci sono spesso offerte che con la formula del trade in ti permettono di cambiare con qualcosa di nuovo. Anche in questo caso non vuoi che le tue informazioni personali vadano in giro.