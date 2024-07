C’è un modo per overcloccare la GPU senza annullare la garanzia: fallo e vedrai che differenza

Nvidia ha lanciato una nuova versione beta della sua app che permette di overcloccare le proprie GPU senza invalidare la garanzia

La versione beta iniziale dell’app Nvidia è arrivata a febbraio come un modo per unire il pannello di controllo, GeForce Experience e RTX Experience in un’unica esperienza unificata. Un nuovo aggiornamento è arrivato il 4 giugno, portando con sé alcune interessanti nuove funzionalità.

La prima modifica è l’introduzione del supporto per la codifica video AV1 SDR e HDR. L’aggiornamento migliora l’efficienza di codifica del 40% sulle schede grafiche della serie RTX 40, producendo video di qualità superiore senza richiedere più spazio su disco. L’altra caratteristica principale è la regolazione automatica della GPU con un clic. Di seguito, scopriamo tutti i dettagli.



L’app Nvidia ti consente di overcloccare automaticamente la GPU: ecco come fare

I proprietari di schede desktop RTX potranno scansionare le caratteristiche prestazionali dei loro sistemi e potranno ricevere profili che ottimizzano le prestazioni della GPU. Gli utenti possono regolare gli obiettivi di tensione, potenza, temperatura e velocità della ventola, che modificheranno i parametri utilizzati dagli algoritmi di ottimizzazione.

L’app esegue anche scansioni di controllo regolari per garantire che sia abilitato il miglior profilo di ottimizzazione. L’overclocking con un clic è offerto da altri software come MSI Afterburner, che utilizza la tecnologia Nvidia OC Scanner. Nvidia rileva che l’utilizzo della sintonizzazione automatica nella sua app non danneggerà la tua GPU né invaliderà la sua garanzia.

Sebbene queste impostazioni vengano regolate automaticamente, gli utenti esperti possono comunque regolare manualmente tensione, potenza, temperatura e velocità della ventola per allinearle alle proprie esigenze. Nvidia assicura agli utenti che la funzionalità di ottimizzazione automatica eseguirà controlli regolari per garantire le massime prestazioni della GPU.

Nvidia fornisce importanti rassicurazioni sul fatto che questo metodo di overclock non annullerà la garanzia, poiché l’azienda garantisce che non verrà danneggiato la scheda grafica dall’utilizzo di questa funzionalità. Tuttavia, eventuali problemi riscontrati devono essere tempestivamente segnalati a Nvidia per la risoluzione.

Altre funzionalità nell’aggiornamento includono una riprogettazione dell’overlay di gioco. Inoltre, gli utenti hanno accesso a premi, come contenuti di gioco, offerte esclusive di abbonamento premium a GeForce Now e altro ancora. La piattaforma offre inoltre ai giocatori tre mesi di accesso gratuito a PC Game Pass per giocare a tanti titoli particolari.