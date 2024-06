Catalogo Prime Video di giugno 2024, grandi notizie per i fan di Nolan: tutte le novità

Le novità in arrivo su Prime Video in questo giugno 2024: buone notizie per i fan di Nolan (ma non solo), ecco l’elenco.

Il mercato dello streaming continua ad arricchirsi di nuove piattaforme, ma seguendo la scia degli altri Amazon Prime Video continua ad offrire ai propri abbonati (che con l’account Prime godono anche di altri diversi servizi) dei contenuti di qualità veramente assoluta.

Nonostante le vacanze estive sono ormai alle porte e, con l’arrivo delle belle giornate, c’è la possibilità di spendere tantissimo tempo all’aria aperta, non mancheranno i momenti per rilassarsi davanti ad un bel film o ad una avvincente serie tv, specialmente guardando agli arrivi di giugno.

Per l’entusiasmo di tutti gli abbonati, infatti, i titoli in uscita nelle prossime settimane sembrano veramente imperdibili e pronti a soddisfare ogni tipo di pubblico: ecco l’elenco degli arrivi, buone notizie per i fan di Nolan (ma non solo).

Amazon Prime Video, i titoli in arrivo a giugno 2024: entusiasmo alle stelle per Nolan e non solo

Tenetevi forte perché, a giugno, Amazon Prime Video è pronto ad accogliere in streaming dei titoli davvero superlativi. Senza dubbio, per quanto riguarda le serie televisive, si attende col fiato sospeso il ritorno di The Boys, in streaming con la quarta stagione. Il franchise è una delle punte di diamante di Prime Video ed i nuovi episodi sono pronti a spopolare in men che non si dica.

Tra gli altri arrivi, segnaliamo anche Prisma 2, Feder – Gli ultimi 12 giorni, Io sono: Celine Dion, My Lady Jane, Freelance, Gotham (tutte e cinque le stagioni) e Maschile plurale, mentre per quanto riguarda i film possono gioire i fan di Nolan, vista la disponibilità in streaming di capolavori del regista come Inception, Interstellar, Tenent, The Prestige e Dunkirk.

Tra gli altri arrivi, come pellicole spiccano anche 50 km all’ora, i tre film di Shrek, Emma e il giaguaro nero, 17 anni (e come uscirne vivi) e Malcolm X, mentre tra gli anime arrivano l’ottava e la nona stagione di Naruto Shippuden e la settima di Dragon Ball Z. Un mese di giugno assolutamente di qualità su Amazon Prime Video, pronto ad offrire ore e ore di intrattenimento a tutti gli abbonati: l’entusiasmo di molti fan è già alle stelle.