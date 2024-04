Catalogo Netflix di maggio 2024, tanti film e serie tv in arrivo: torna Bridgerton

Il catalogo di Netflix di maggio 2024 è ricco di film e serie tv da guardare tutte d’un fiato. Ecco tutta la lista.

C’è grande attesa per il ritorno di Bridgerton, la serie tv di Netflix super seguita e arrivata alla sua terza stagione. Oltre a questo telefilm, però, la piattaforma di streaming ha un catalogo molto ricco per questo maggio 2024.

Infatti sono tantissime le nuove uscite di film e di serie tv da guardare tutte d’un fiato. La lista contiene titoli adatti ad ogni gusto ed esigenza. Maggio 2024 sarà un mese ricco di nuove uscite su Netflix: non solo grandi ritorni, vale a dire nuove stagioni di serie molto seguiti ma anche film appassionanti ed avvincenti.

Tutte le nuove uscite su Netflix per maggio 2024

Il primo maggio 2024 usciranno i film “Il bambino che collezionava parole” e “Voltare pagina”. Il primo narra della storia di un bambino di 10 anni, Tochtli, che vive la sua vita tra lusso e cultura mentre suo padre svolge attività criminali. Il secondo, invece, narra di una misteriosa amicizia.

Il 2 maggio è la volta di “Sei nell’anima”, il film che tratta della storia dell’amata cantante Gianna Nannini, mentre il 3 maggio uscirà “Unfrosted: storia di uno snack americano”, film che tratta della “guerra” tra Kellogg’s e Post per creare i cereali che hanno rivoluzionato il modo di fare la colazione.

Il 9 maggio 2024 è la volta di un film romantico, “Mother of the Bride“, che vede come protagoniste Emma, la sposa, e sua madre lana. Il 17 maggio su Netflix uscirà il film “Thelma l’unicorno”, che parla del sogno di una cavallina di sfondare nel mondo della musica. Il 24 maggio, invece, “My Oni Girl“, film giapponese che vede come protagonista Hiiragi, un ragazzo che non riesce mai a dire di no.

A maggio 2024 arrivano anche “I segreti di Neanderthal”, che porta gli spettatori a scoprire tutti i misteri dei nostri avi. Mentre il 24 maggio 2024 è la volta di “Atlas“, film che vede come protagonista Jennifer Lopez. Infine, il 31 maggio uscirà “Una parte di te”, che parla della protagonista Agnes e di un terribile evento che sconvolgerà la sua vita. Oltre ai film, il catalogo Netflix di serie tv per maggio 2024 è ricco di novità. Ecco tutte le uscite:

1 maggio: Heeramandi

2 maggio: Un uomo vero

2 maggio: T・P BON

7 maggio: Super Rich in Korea

9 maggio: Thank You, Next

9 maggio: Bodkin

10 maggio: El Rey del Cachopo: i crimini di César Román

16 maggio: Bridgerton

17 maggio: The 8 Show

23 maggio: Garouden: The Way of the Lone Wolf

30 maggio: Eric

30 maggio: Buying London

31 maggio: Raising Voices

Maggio 2024, dunque, si prospetta davvero avvincente per tutti gli abbonati a Netflix.