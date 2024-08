Catalogo Netflix di agosto 2024: tantissime novità nel mese più caldo dell’anno

Netflix non delude mai: anche ad agosto, non lascia mai soli e accompagna tutte le vacanze con una serie di titoli imperdibili.

Come sempre la piattaforma sa come tenere alta l’attenzione del suo pubblico, centellinando le uscite nel corso di tutto il mese e, all’occorrenza, anche nel corso delle stagioni. Come è accaduto per Cobra Kai 6, di cui è andata in onda solo la prima parte di tre, anche per altre serie è prevista una uscita spezzettata.

L’esempio eclatante è la quarta stagione di Emily in Paris, che andrà in onda a partire da agosto 2024 ma che per adesso uscirà solamente con una prima parte, mentre per gli altri dovremo attendere un po’. Ma se non altro Emily in Paris sarà un bellissimo regalo di ferragosto, dato che le puntate in release per il mese di agosto sono previste proprio per il 15 del mese. Troveremo ancora Emily alle prese coi sentimenti che prova per Gabriel, che però sta per avere un figlio da Camille, e per Alfie, il suo fidanzato.

Netflix, un calendario d’eccezione per il mese di agosto

La seconda parte della serie andrà in onda a settembre. Ad agosto ci sarà anche un gradito ritorno sugli schermi di Netflix: un bel Tim Burton d’annata con il suo Mars Attacks!, film del 1996 che altro non è che una parodia dei film fantascientifici degli Anni Cinquanta in cui i marziani invadono la terra e gli esseri umani provano ovviamente a sopravvivere.

Il mese di agosto si apre con tre titoloni di Serie Tv targate Netflix come la seconda stagione di Unstable, la terza stagione di Arrivare a te e Come uccidono le brave ragazze. Ci sarà anche il Director’s Cut di Rebel Moon Parte 1 e Parte 2, in uscita il 2 agosto, mentre il 4 troviamo LEGO Ninjago: La Rivolta del Draghi, film Kids & Family.

Dalla seconda settimana troveremo anche la quarta stagione di The Umbrella Academy, mentre il 17 agosto sarà la volta di South Park – Il film: più grosso, più lungo & tutto intero, che non ha bisogno di presentazioni di sorta. Grande finale di mese poi con tanti prodotti interessanti: il 24 sarà la volta di John Wick 4. Per finire in bellezza il mese, avremo il 27 agosto il film Marcel the Shell. la serie Netflix Terminator Zero e Breathless che uscirà invece il 30 agosto.