Casalinghe in pensione a 57 anni, novità grandiosa: come fare per riceverla

Fondamentale il ruolo di casalinghi e casalinghe. Oggi possono andare in pensione a 57 anni, ecco come poter accedere a questa misura.

Sapevate che è possibile richiedere la pensione di vecchiaia se siete dei casalinghi o delle casalinghe? In questo articolo, esamineremo i casi contemplati dall’Inps che permettono di accedere alla pensione di vecchiaia al compimento del 57esimo anno di età.

Il ruolo di chi lavora in casa è fondamentale nella società italiana. E questo non da oggi. Ci sono persone – uomini e donne – che hanno scelto di dedicare la propria vita alla cura dell’ambiente domestico e ai familiari. Per tanto, troppo, tempo queste figure sono state sottovalutate, sia sotto il profilo professionale, che retributivo. E, quindi, anche pensionistico.

Fortunatamente, le cose nella nostra società stanno cambiando. Oggi queste persone fondamentali hanno riconoscimenti maggiori, anche sotto il profilo pensionistico. Ovviamente, essendo il sistema assai fitto di regole e cavilli, il nostro consiglio è sempre quello di affidarvi a professionisti del settore. Noi comunque, oggi, vi daremo qualche indicazione preliminare per poter eventualmente andare in pensione raggiunti i 57 anni di età.

Casalinghe in pensione a 57 anni: ecco come

Possono aderire a questa ipotesi, coloro i quali sono iscritti all’apposito fondo. Prima di tutto, è utile ricordare i punti principali di questo fondo di previdenza, istituito il 1° gennaio 1997. Esso è destinato alle persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono lavori di cura per responsabilità familiari senza ottenere alcun compenso.

Una volta che l’Inps conferma l’iscrizione al fondo casalinghe e casalinghi, fornisce tutte le indicazioni necessarie per i versamenti contributivi. Riguardo alla domanda iniziale, va precisato che l’Inps eroga due tipi di pensione per chi è iscritto regolarmente al fondo e versa i contributi: la pensione di inabilità e la pensione di vecchiaia.

Per ottenere la pensione di vecchiaia, come per quella di inabilità, è necessario aver versato almeno 5 anni di contributi (pari a 60 mesi). Tuttavia, c’è un’altra condizione fondamentale: l’importo maturato deve essere almeno pari all’assegno sociale maggiorato del 20% (1,2 volte l’assegno sociale). In pratica, per percepire la pensione di vecchiaia a 57 anni, il beneficiario deve aver maturato un importo minimo di 641,92 euro (per il 2024).

Se anche uno solo dei requisiti non viene soddisfatto, il beneficiario potrà accedere alla pensione di vecchiaia solo al compimento del 65esimo anno di età, indipendentemente dall’importo dell’assegno. Chi considera l’opzione di aspettare la pensione sociale senza versare contributi per anni deve sapere che l’importo della pensione sociale sarà inferiore.

Con il sistema contributivo del Fondo pensione casalinghe, si può arrivare fino a 1.000 euro al mese con 35 anni di contributi. La pensione sociale, invece, supera attualmente di poco i 500 euro mensili, importo che potrebbe essere ulteriormente ridotto in presenza di altri redditi.