Casa multipiano e problemi Wi-Fi? Così porti internet in ogni angolo dell’abitazione

Vivete in una casa multipiano e avete problemi col Wi-Fi? Ecco la soluzione per portare internet in ogni angolo dell’abitazione.

Per poter godere sempre del meglio della connessione ad internet in casa, ci sono diversi aspetti che è sempre bene prendere in considerazione. Di norma, si pensa sempre che il meglio delle prestazioni sia garantito solo quando si sceglie la giusta offerta da attivare e quando si ha una buona copertura di rete. Ma in realtà non è sempre così, anzi.

Ci sono altri fattori spesso determinanti. Pensate per esempio a quando si ha una casa multipiano, con diversi spazi da coprire e magari muri spessi che vanno ad intercettare il segnale. In questi casi, potreste ritrovarvi con una connessione scarsa o addirittura assente in alcune stanze.

E come si può fare? C’è una soluzione? Fortunatamente sì, ed è quella di cui vi parleremo che dovreste pensare di adoperare subito per godere finalmente di una velocità di rete sempre efficiente.

Problemi Wi-Fi in casa multipiano: ecco come risolvere

Se vivete in una casa multipiano e avete problemi di copertura di rete col Wi-Fi, allora questa soluzione è esattamente ciò che fa al caso vostro. C’è un piccolo dispositivo che potrebbe fare la differenza, vi basta acquistarlo per poter godere sin da subito di una efficienza come mai avevate visto prima d’ora. È così semplice da mettere in pratica che non crederete ai vostri occhi e vi pentirete di non averci pensato prima.

Tutto quello che dovete fare è comprare il Powerline FritzBox! 1240 AX. Ossia un ripetitore Wi-Fi che si configura in qualche istante e vi dà modo di estendere il segnale fornito dal vostro router ovunque vi troviate. Così che anche un piano inferiore o superiore saprà avere sempre il meglio di internet. E non avrete più problemi, internet vi seguirà ovunque vi troviate.

Una volta averlo ricevuto a casa e aperto la confezione, vi ritroverete due dispositivi diversi. Il primo va collegato alla presa elettrica e poi al router stesso, così da fornire la prima connessione principale. A questo punto, prendete il secondo e andate a collegarlo alla presa elettrica di una stanza che si trova in un altro piano.+

Quando tutte le luci saranno verdi, ecco che il ripetitore sarà configurato. Prendete ora lo smartphone o il PC e procedete col collegamento come se fosse il modem principale. In qualche istante, avrete il massimo delle tacche del Wi-Fi ed una connessione velocissima.